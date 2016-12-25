Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 25/12/2016 15:37

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 25 AralÄ±k 2016


HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dolar 3,5140 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

25 AralÄ±k 2016 tarihinde euro ve dolar dalgalanma gösterirken, euro 25 AralÄ±k 2016 tarihinde 3,6713 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gördü , dolar ise  25 AralÄ±k 2016  tarihinde 3,5140 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gördü 

25 AralÄ±k 2016 tarihinde ; 

Dolar alÄ±ÅŸ :  3,5140 

Dolar satÄ±ÅŸ :3,5140 

Euro alÄ±ÅŸ :3,6647 

Euro satÄ±ÅŸ :3,6713 

Sterlin AlÄ±ÅŸ :4,2962 

Sterlin SatÄ±ÅŸ : 4,3186 

olarak iÅŸlem görmüÅŸtür.25 AralÄ±k 2016 tarihinde daha çok yatÄ±rÄ±m olarak dolar iÅŸlem görürken bunun yanÄ± sÄ±ra euro da son iÅŸlem saatlerinde yükseliÅŸe geçmesi bekleniyor.

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AltÄ±n haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ±

Haftasonunu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle bitiren altÄ±n, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da 127,69 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.


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