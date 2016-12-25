Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 25 AralÄ±k 2016

HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dolar 3,5140 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

25 AralÄ±k 2016 tarihinde euro ve dolar dalgalanma gösterirken, euro 25 AralÄ±k 2016 tarihinde 3,6713 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gördü , dolar ise 25 AralÄ±k 2016 tarihinde 3,5140 satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± gördü

25 AralÄ±k 2016 tarihinde ;

Dolar alÄ±ÅŸ : 3,5140

Dolar satÄ±ÅŸ :3,5140

Euro alÄ±ÅŸ :3,6647

Euro satÄ±ÅŸ :3,6713

Sterlin AlÄ±ÅŸ :4,2962

Sterlin SatÄ±ÅŸ : 4,3186

olarak iÅŸlem görmüÅŸtür.25 AralÄ±k 2016 tarihinde daha çok yatÄ±rÄ±m olarak dolar iÅŸlem görürken bunun yanÄ± sÄ±ra euro da son iÅŸlem saatlerinde yükseliÅŸe geçmesi bekleniyor.