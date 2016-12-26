Dolar haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±

Dolar haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±.

Geçen haftaya sakin bir baÅŸlangÄ±ç yapan dolar/TL, en yüksek 3,5427'ye kadar çÄ±ksa da bu seviyelerde tutunamadÄ± ve kazançlarÄ±nÄ±n bir bölümünü geri vererek haftayÄ± 3,5172 seviyesinden tamamladÄ±. Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel yeni haftaya düÅŸüÅŸle baÅŸladÄ± ve saat 10.30 itibarÄ±yla yüzde 0,15 azalÄ±ÅŸla 3,5110'dan alÄ±cÄ± buluyor. Åžu dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 deÄŸer kaybÄ±yla 3,6750 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düÅŸüÅŸle 4,3136'dan iÅŸlem görüyor.

Analistler, yÄ±lÄ±n son haftasÄ±nda, Noel'in yanÄ± sÄ±ra piyasalarÄ±n açÄ±k olduÄŸu günlerde de Noel tatilini yÄ±lbaÅŸÄ± ile birleÅŸtiren yatÄ±rÄ±mcÄ±lar nedeniyle piyasalarÄ±n düÅŸük hacimli yatay bir seyir izleyebileceÄŸini ifade etti. Dolar/TL'nin de küresel piyasalara paralel dar bant içinde hareket edebileceÄŸini belirten analistler, teknik açÄ±dan 3,50 seviyesinin destek, 3,5200 seviyesinin ise direnç konumunda olduÄŸunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI DOLAR CÄ°NSÄ° ZORUNLU HESAPLARA ÖDENEN FAÄ°ZÄ° YÜKSELTTÄ°

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 0,75'e çÄ±karttÄ±. TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klara, rezerv opsiyonlarÄ±na ve serbest hesaplara uyguladÄ±ÄŸÄ± gecelik faiz oranÄ±nÄ± yüzde 0,49'dan yüzde 0,75'e yükseltti.