Dolar deÄŸer kaybetti dolar fiyatlarÄ±nda son durum

Dolar haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼ne yatay baÅŸlayan dolar yÃ¼zde 0,04 azalÄ±ÅŸla 3,5110'dan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.

Dün 3,5174'ten haftaya baÅŸlayan dolar/TL, en yüksek 3,5350'e kadar çÄ±ksa da bu seviyelerde tutunamadÄ± ve günü yüzde 0,13 deÄŸer kaybÄ±yla 3,5125'ten tamamladÄ±. Dolar/TL, bugüne yatay baÅŸladÄ± ve saat 10.10 itibarÄ±yla dünkü kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,04 azalÄ±ÅŸla 3,5110'dan alÄ±cÄ± buluyor. Åžu dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 deÄŸer kaybÄ±yla 3,6675 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,16 düÅŸüÅŸle 4,3110'dan iÅŸlem görüyor.Analistler, haftanÄ±n geri kalanÄ±nda, Noel tatilini yÄ±lbaÅŸÄ± ile birleÅŸtiren yatÄ±rÄ±mcÄ±lar nedeniyle uluslararasÄ± piyasalarda düÅŸük hacimli yatay bir seyir izlenebileceÄŸini, dolar/TL'nin de buna baÄŸlÄ± olarak dar bant içinde hareket edebileceÄŸini kaydetti.Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ± özetinin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise ABD'de açÄ±klanacak verilerin takip edileceÄŸini belirten analistler, teknik açÄ±dan 3,50 seviyesinin destek, 3,52 seviyesinin ise direnç konumunda olduÄŸunu bildirdi.