AltÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi

AltÄ±n fiyatlarÄ± haftaya son aylarÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde baÅŸladÄ±. AltÄ±n bugÃ¼n 0,45 artÄ±ÅŸla deÄŸer kazanarak 128,7 liraya yÃ¼kseldi.

Çeyrek altÄ±n fiyatlarÄ±, altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n gerilemesi ile birlikte deÄŸer kaybetmeye devam ediyor. AltÄ±n fiyatlarÄ± dün 127 seviyesine kadar gerileyerek son zamanlarda en düÅŸük fiyat deÄŸerine ulaÅŸtÄ±. Çeyrek altÄ±n fiyatlarÄ± dün 210 liradan satÄ±lÄ±rken, gram altÄ±n 127 lira fiyatÄ± ile iÅŸlem gördü

AltÄ±nÄ±n gramÄ± 128,7 liraya yükseldi

AltÄ±n fiyatlarÄ±, uluslararasÄ± piyasalarda Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± tatillerinin devam etmesinin etkisiyle sakin bir seyir izlerken, gram altÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle 128,7 liraya çÄ±ktÄ±.AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, bu sabah Asya piyasalarÄ±nda düÅŸük iÅŸlem hacmiyle de olsa yükseliÅŸe geçerek 1.140 dolarÄ±n üzerini test etti. Ons altÄ±n, ÅŸu dakikalarda önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,45 artÄ±ÅŸla 1.139,5 dolardan iÅŸlem görüyor.Yurt içinde, dolar kurundaki sakin seyre karÅŸÄ±n altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki yükseliÅŸin etkisiyle 128,8 liraya kadar çÄ±kan gram altÄ±n, saat 10.20 itibarÄ±yla 128,7 lira seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. Åžu dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 211, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 861 liradan satÄ±lÄ±yor.