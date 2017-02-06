AltÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 6 Åžubat 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± bu hafta deÄŸer kaybederek 144,3'e geriledi.

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde 144,3 liraya geriledi.AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise cuma günü yüzde 0,24 yükseliÅŸle 1.218 dolardan günü tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün de yüzde 0,15 artÄ±ÅŸla 1.221 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.

ÇEYREK 238 TL, CUMHURÄ°YET 970 TL

Yeni haftaya düÅŸüÅŸ eÄŸilimini sürdürerek baÅŸlayan gram altÄ±n, saat 10.20 itibarÄ±yla yüzde 0,5 azalÄ±ÅŸla 144,3 liradan iÅŸlem görüyor. Åžu dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 970 liradan satÄ±lÄ±yor.AA Finans Analisti Ä°slam MemiÅŸ, ABD'de geçen haftanÄ±n son iÅŸlem gününde açÄ±klanan tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± istihdam verisinin beklentileri aÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n iÅŸsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerden kötü gelmesinin dolardaki düÅŸüÅŸ eÄŸilimini desteklediÄŸini kaydetti.AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki yükseliÅŸlerin kalÄ±cÄ± olmayabileceÄŸini belirten MemiÅŸ, dolarÄ±n küresel piyasalarda deÄŸer kaybetmesinin emtia fiyatlarÄ±na olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu haftanÄ±n veri açÄ±sÄ±ndan oldukça sakin olacaÄŸÄ±nÄ± ve piyasalardaki agresif hareketlerin azalabileceÄŸini kaydeden MemiÅŸ, bu hafta altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±nÄ±n 144,0-146,5 liradan ve ons fiyatÄ±nÄ±n 1.218-1.228 dolardan iÅŸlem göreceÄŸi öngörüsünde bulundu.