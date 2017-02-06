Dolar haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 6 Åžubat 2017

Dolar, altÄ±n ve euro haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±. Dolar, 3,66 ile son 1 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine indi.

Dolarda düÅŸüÅŸ yeni haftada da sürüyor. ABD'de cuma günü açÄ±klanan tarÄ±mdÄ±ÅŸÄ± istihdam verilerinin ardÄ±ndan düÅŸüÅŸe geçen dolar, yeni haftada da yönünü aÅŸaÄŸÄ± çevirdi.BankalararasÄ± piyasada dolar 3,67 TL'nin altÄ±na geriledi. ABD'den cuma gelen veride saatlik ücretlerin beklentilerin altÄ±nda artÄ±ÅŸ kaydetmesi sonrasÄ± kurda hÄ±zlÄ± düÅŸüÅŸ olmuÅŸ ve 3,70'in altÄ±na çekilmiÅŸti. 27 Ocak'ta 3.9112 TL'ye kadar çÄ±kan dolar bugün 3.6614 TL'yi gördü. Yani 10 günde dolarda yaÅŸanan düÅŸüÅŸ yüzde 6.4'e ulaÅŸtÄ±.