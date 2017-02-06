AltÄ±n Ã¼retimi geÃ§en yÄ±la nazaran 8 kat arttÄ±

TÃ¼rkiye son 1 yÄ±l iÃ§inde altÄ±n Ã¼retiminde rekor kÄ±rarak, geÃ§en yÄ±la gÃ¶re Ã¼retimini yÃ¼zde 864,5 arttÄ±rdÄ±.

Türkiye'nin altÄ±n ithalatÄ±, geçen ay 2016'nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 864,5 artarak 10 tonu aÅŸtÄ±.Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler ve KÄ±ymetli TaÅŸlar PiyasasÄ± verilerine göre, geçen yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda 1 ton olan altÄ±n ithalatÄ± 2017'nin aynÄ± döneminde yüzde 864,5'lik artÄ±ÅŸla 10 tonu geçti. Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler PiyasasÄ± verilerine göre, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ± itibarÄ±yla aylÄ±k bazda altÄ±n ithalatÄ± ÅŸöyle (kg):

YÄ±l 2016 2017

Ocak 1.040,62 10.037,27

Åžubat 1.265,91

Mart 1.677,77

Nisan 3.227,64

MayÄ±s 9.513,90

Haziran 9.492,91

Temmuz 4.401,22

AÄŸustos 5.654,45

Eylül 7.100,26

Ekim 18.201,01

KasÄ±m 7.955,91

AralÄ±k 36.661,47

Toplam 106.193,08