Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 06/02/2017 19:31

AltÄ±n Ã¼retimi geÃ§en yÄ±la nazaran 8 kat arttÄ±


TÃ¼rkiye son 1 yÄ±l iÃ§inde altÄ±n Ã¼retiminde rekor kÄ±rarak, geÃ§en yÄ±la gÃ¶re Ã¼retimini yÃ¼zde 864,5 arttÄ±rdÄ±.

Türkiye'nin altÄ±n ithalatÄ±, geçen ay 2016'nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 864,5 artarak 10 tonu aÅŸtÄ±.Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler ve KÄ±ymetli TaÅŸlar PiyasasÄ± verilerine göre, geçen yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda 1 ton olan altÄ±n ithalatÄ± 2017'nin aynÄ± döneminde yüzde 864,5'lik artÄ±ÅŸla 10 tonu geçti. Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler PiyasasÄ± verilerine göre, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ± itibarÄ±yla aylÄ±k bazda altÄ±n ithalatÄ± ÅŸöyle (kg): 

YÄ±l    2016           2017

Ocak    1.040,62       10.037,27

Åžubat    1.265,91

Mart    1.677,77

Nisan    3.227,64

MayÄ±s    9.513,90

Haziran  9.492,91

Temmuz 4.401,22

AÄŸustos  5.654,45

Eylül     7.100,26

Ekim     18.201,01

KasÄ±m     7.955,91

AralÄ±k     36.661,47

Toplam   106.193,08

 
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