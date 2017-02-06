Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 06/02/2017 20:56

Dolar bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde


Dolar, haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§erek 3.66'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 puana ulaÅŸan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ± ve ABD verilerinin ABD'de hÄ±zlÄ± bir faiz artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret etmemesinin ardÄ±ndan dolar/TL Cuma günü yaklaÅŸÄ±k bir ayÄ±n en düÅŸük seviyelerine gerilerken, haftanÄ±n yeni gününde de kurdaki düÅŸüÅŸ devam ediyor.Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden baÅŸladÄ±. Gün içerisinde en düÅŸük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatlarÄ±; saat 14.11'de bankalararasÄ± piyasada 3.6740 seviyesinden iÅŸlem gördü.

 

 

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