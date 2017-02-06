Dolar bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesinde

Dolar, haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§erek 3.66'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 puana ulaÅŸan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ± ve ABD verilerinin ABD'de hÄ±zlÄ± bir faiz artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret etmemesinin ardÄ±ndan dolar/TL Cuma günü yaklaÅŸÄ±k bir ayÄ±n en düÅŸük seviyelerine gerilerken, haftanÄ±n yeni gününde de kurdaki düÅŸüÅŸ devam ediyor.Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden baÅŸladÄ±. Gün içerisinde en düÅŸük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatlarÄ±; saat 14.11'de bankalararasÄ± piyasada 3.6740 seviyesinden iÅŸlem gördü.