TÃ¼rk LirasÄ± dolar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼st Ã¼ste deÄŸer kazandÄ±

TÃ¼rk lirasÄ± bu hafta pozitif bir seyir izleyerek, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±ndan bu yana dolar karÅŸÄ±nda ilk kez 2 hafta Ã¼st Ã¼ste deÄŸer kazandÄ±

Dolar/TL, ÅŸubatÄ±n ilk haftasÄ±ndaki sert düÅŸüÅŸünü bu hafta da devam ettirerek 3,6615 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar/TL yaklaÅŸÄ±k 6 ayÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 2 hafta üst üste deÄŸer kaybetmiÅŸ oldu. Bu haftaya 3,70'in üzerinde baÅŸlayan dolar/TL, önceki hafta etkili olan düÅŸüÅŸ eÄŸilimini bu haftaya da taÅŸÄ±yarak, 3,6615'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan haftayÄ± 3,68 seviyelerinden tamamladÄ±.Konuyla ilgili AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulunan ING Bank Döviz MasasÄ± Müdürü Burçin Metin, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r kötü performans sergileyen Türk lirasÄ±nÄ±n ucuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ucuz olan Türk lirasÄ±na artan taleple birlikte dolar/TL'nin 3,66 sÄ±nÄ±rÄ±na kadar gerilediÄŸini söyledi.

Bundan sonraki süreçte dolar/TL'de yukarÄ± yönlü bir hareketin baÅŸlamasÄ±na çok fazla ihtimal vermediÄŸini dile getiren Metin, 3,66'nÄ±n altÄ±na doÄŸru gerilemelerin 3,60 seviyelerini gündeme getireceÄŸini kaydetti.Türk lirasÄ±nÄ±n son 2 haftada diÄŸer geliÅŸmekte olan ülkelerin para birimlerine göre kÄ±yasla çok iyi performansÄ± sergilediÄŸini ifade eden Metin, "Bundan sonra daha çok dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen haberlere özellikle dolar tarafÄ±ndan gelen haberlere bakacaÄŸÄ±z. Dolar endeksinde çok ciddi bir güçlenme olsa bile dolar/TL aynÄ± oranda güçlenmeyecek yani TL emsallerine göre daha iyi bir performans sergileyecek." ifadelerini kullandÄ±.

Tufan, TCMB'nin sÄ±kÄ± para politikasÄ±na devam edeceÄŸi ve Fed'in faizleri düÅŸük tutacaÄŸÄ± beklentisiyle kurun 3.75 seviyesinin altÄ±nda kalÄ±cÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, daha kÄ±sa vadede 3,75-3,72'nin direnç bölgesi olarak dikkat çektiÄŸini kaydetti. Bu seviyeler altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± sürece düÅŸüÅŸlerin devam edebileceÄŸini ifade eden Tufan, 3.66 destek seviyesinin altÄ±nda kapanÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± durumunda 3,63-3,60 seviyelerinin gündeme geleceÄŸini kaydetti.