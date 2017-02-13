Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 13/02/2017 10:22

Dolar haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 13 Åžubat 2017


Yeni haftayla birlikte dolar deÄŸer kazanmaya baÅŸladÄ±.

Küresel piyasalarda dolarÄ±n yeniden deÄŸer kazancÄ± trendine girerek cuma günü iki haftanÄ±n zirvesine doÄŸru yükselmesiyle dolar/TL de haftaya 3,70'in hemen altÄ±nda baÅŸladÄ±. BankalararasÄ± piyasada dolar 3,69-3,70 bandÄ±nda hareket ediyor. Euro 3,92 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de 3,6730 seviyelerinin destek, 3,7150'nin direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyorKüresel piyasalar yakÄ±ndan takip edlirken, içeride referandum süreci ve jeopolitik geliÅŸmeler de izleniyor. Dolar endeksi güne yüzde 0.15 yükseliÅŸle 100.930'a yükselerek baÅŸladÄ± ve geçen hafta gördüÄŸü yaklaÅŸÄ±k iki haftanÄ±n zirvesi olan 101.010'a yaklaÅŸtÄ±.

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