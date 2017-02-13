Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 13/02/2017 10:22

AltÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 13 Åžubat 2017


AltÄ±n bu haftaya 0,4 deÄŸer kazanarak baÅŸladÄ±.

Geçen haftayÄ± yüzde 0,4 yükseliÅŸle 146,8 liradan tamamlayan gram altÄ±n, saat 10.15 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yüzde 0,3 altÄ±nda 146,3 lira seviyelerinden iÅŸlem görüyor.KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 240, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 979 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise cuma gününü yatay seyirle 1.233 dolardan tamamlamasÄ± sonrasÄ±nda yeni haftaya sakin baÅŸladÄ± ve ÅŸu dakikalarda yüzde 0,2 azalÄ±ÅŸla 1.230 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.

 

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