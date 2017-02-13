AltÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 13 Åžubat 2017

TÃ¼rk lirasÄ± bu hafta pozitif bir seyir izleyerek, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±ndan bu yana dolar karÅŸÄ±nda ilk kez 2 hafta Ã¼st Ã¼ste deÄŸer kazandÄ±