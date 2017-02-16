Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 16 Åžubat 2017

Dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ne devam ederken bugÃ¼n, 3,65 seviyesinden satÄ±lÄ±yor.

Dolarda küresel bazda yaÅŸanan kar satÄ±ÅŸlarÄ± ve geliÅŸmekte olan para birimlerine yönelik hafta baÅŸÄ±ndan beri kuvvetli seyreden risk iÅŸtahÄ± ile dolar/TL yeniden yönünü aÅŸaÄŸÄ± çevirdi.ABD'de dün açÄ±klanan enflasyon ve perakende satÄ±ÅŸlarÄ± verisinin ardÄ±ndan 3,70'in üzerine kadar çÄ±kan dolar bugün 3,67 civarÄ±nda seyrediyor. Euro da 3,89'un üzerinde iÅŸlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de 3,65 seviyesinin destek olarak önce çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3,70'in ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.