Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 16/02/2017 10:51

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 16 Åžubat 2017


Dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ne devam ederken bugÃ¼n, 3,65 seviyesinden satÄ±lÄ±yor.

Dolarda küresel bazda yaÅŸanan kar satÄ±ÅŸlarÄ± ve geliÅŸmekte olan para birimlerine yönelik hafta baÅŸÄ±ndan beri kuvvetli seyreden risk iÅŸtahÄ± ile dolar/TL yeniden yönünü aÅŸaÄŸÄ± çevirdi.ABD'de dün açÄ±klanan enflasyon ve perakende satÄ±ÅŸlarÄ± verisinin ardÄ±ndan 3,70'in üzerine kadar çÄ±kan dolar bugün 3,67 civarÄ±nda seyrediyor. Euro da 3,89'un üzerinde iÅŸlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de 3,65 seviyesinin destek olarak önce çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3,70'in ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.

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