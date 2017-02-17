Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 17 Åžubat 2017

Dolar yatay eksende hareketini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n dolar, 3,66-3,67 bandÄ±nda devam ediyor.

Dolar/TL, ABD Merkez BankasÄ±'ndan (Fed) faiz artÄ±ÅŸ beklentileri ve geliÅŸmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iÅŸtahÄ± ile hafta boyunca her iki yönlü dalgalandÄ±. Hafta boyunca 3,6385-3,7020 bandÄ±nda dalgalanan dolar/TL 3,66-3,67 bandÄ±nda seyrediyor. Euro da 3,90'Ä±n üzerinde hareket ediyor. Analistler, dolar/TL'de 3,6550 seviyesinin destek, 3,6780 seviyesinin ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.