Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 17/02/2017 11:14

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 17 Åžubat 2017


Dolar yatay eksende hareketini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n dolar, 3,66-3,67 bandÄ±nda devam ediyor.

Dolar/TL, ABD Merkez BankasÄ±'ndan (Fed) faiz artÄ±ÅŸ beklentileri ve geliÅŸmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iÅŸtahÄ± ile hafta boyunca her iki yönlü dalgalandÄ±. Hafta boyunca 3,6385-3,7020 bandÄ±nda dalgalanan dolar/TL 3,66-3,67 bandÄ±nda seyrediyor. Euro da 3,90'Ä±n üzerinde hareket ediyor. Analistler, dolar/TL'de 3,6550 seviyesinin destek, 3,6780 seviyesinin ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.

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Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 17 Åžubat 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± bugÃ¼n yÃ¼zde 0.22 deÄŸer kazandÄ±. BugÃ¼n, Ã§eyrek altÄ±n 238 liradan satÄ±ÅŸa sunuluyor.


Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 16 Åžubat 2017

AltÄ±n piyasalarda yatay gidiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Ã§eyrek altÄ±n ÅŸu saatlerde 237.11 liradan alÄ±cÄ± buluyor.


Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 16 Åžubat 2017

Dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ne devam ederken bugÃ¼n, 3,65 seviyesinden satÄ±lÄ±yor.