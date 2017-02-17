AltÄ±n haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ± iÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ± bu sabaha yÃ¼zde 0.22 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ancak gÃ¼nÃ¼n sonunda gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 146 liraya kadar geriledi.

Dün gün boyu yükseliÅŸ eÄŸilimden hareket eden gram altÄ±n bugüne düÅŸüÅŸle baÅŸladÄ± ve 145,6 liraya geriledi. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bugün Asya piyasalarÄ±nda 146,3 lirayÄ± görmesinin ardÄ±ndan düÅŸüÅŸe geçerek saat 10.45 itibarÄ±yla yüzde 0,2 azalÄ±ÅŸla 145,6 liradan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 975 liradan satÄ±lÄ±yor.