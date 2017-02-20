Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 20/02/2017 10:40

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kararÄ± etkili oldu dolar kan kaybediyor


HaftayÄ± 3,67 ile kapatan dolar, yeni haftaya 3,62 seviyesine dÃ¼ÅŸerek baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 3,6210 liradan alÄ±nan dolar 3,6230 liradan, 3,8450 liradan alÄ±nan euro ise 3,8470 liradan satÄ±lÄ±yor. Önceki kapanÄ±ÅŸta dolar 3,6660, liradan, euro ise 3,9070 liradan satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MERKEZ BANKASININ "KREDÄ°" KARARI

Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandÄ±rÄ±lan ve 31 MayÄ±s 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandÄ±rÄ±cÄ± hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydÄ±yla, geri ödemelerinin Türk lirasÄ± olarak da yapÄ±labilmesine imkân tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" denilmiÅŸti. AçÄ±klamaya göre, bu iÅŸlemlerde Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alÄ±ÅŸ kurlarÄ± esas alÄ±nacak.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Dolar ve euro haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ±

DeÄŸer kaybetmeye devam eden dolar, kapanÄ±ÅŸta 3.65'in altÄ±na indi.


AltÄ±n haftayÄ± nasÄ±l kapattÄ± iÅŸte altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ± bu sabaha yÃ¼zde 0.22 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ancak gÃ¼nÃ¼n sonunda gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 146 liraya kadar geriledi.

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 17 Åžubat 2017

Ã‡eyrek altÄ±n 17 Åžubat tarihinde kaÃ§ TL oldu, altÄ±n fiyatlarÄ±na dair son bilgiler haberimizde