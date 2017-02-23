AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 142 seviyesini gÃ¶rdÃ¼ Ã§eyrek altÄ±n ne kadar 23 Åžubat 2017

AltÄ±n haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne yaklaÅŸmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ hafta baÅŸÄ±ndan beri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ±'da altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 142,5, Ã§eyrek altÄ±n ise 234 liradan alÄ±cÄ± buluyor.

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, düÅŸüÅŸ eÄŸilimini bugüne de taÅŸÄ±yarak 142,3 liraya kadar geriledi. Dün, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana etkili olan dolar kurundaki düÅŸüÅŸe paralel 142,2 liraya kadar gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, günü önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,89 azalÄ±ÅŸla 142,6 liradan tamamladÄ±.Gram altÄ±n bugün açÄ±lÄ±ÅŸta 142,3 lirayÄ± görmesinin ardÄ±ndan saat 10.15 itibarÄ±yla 142,5 lira seviyesinden iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 234 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 955 liradan satÄ±lÄ±yor. UluslararasÄ± piyasada yatay seyrini devam ettiren altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise ÅŸu dakikalarda 1.236,6 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.