Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 27/02/2017 12:58

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 27 Åžubat 2017


HaftayÄ± 145,9 ile kapatan gram altÄ±n, yeni haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±.

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki yatay seyre karÅŸÄ±n, dolar kurundaki düÅŸüÅŸle gerileyen gram altÄ±n 145,2 lira seviyesinde dengelendi.  Geçen haftanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yükseliÅŸe geçen altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, cuma günü 1.260,2 dolar ile yaklaÅŸÄ±k 3,5 ayÄ±n en yüksek seviyesini gördü. AltÄ±nÄ±n  onsu 1.260 dolarÄ±n üzerinde etkisini artÄ±ran kar satÄ±ÅŸlarÄ± ile kazançlarÄ±nÄ±n bir  kÄ±smÄ±nÄ± geri verdi ve haftayÄ± 1.257,7 dolardan tamamladÄ±. Yeni haftaya yatay bir  baÅŸlangÄ±ç yapan ons altÄ±n, saat 10.00 itibarÄ±yla 1.257,0 dolardan iÅŸlem görüyor. Yurt içinde, cuma gününü yüzde 1,8 artÄ±ÅŸla 145,9 liradan tamamlayan  altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± da dolar kurundaki gerilemeye paralel yeni haftaya düÅŸüÅŸe  baÅŸladÄ±. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, ÅŸu dakikalarda yüzde 0,5 azalÄ±ÅŸla 145,2 liradan  iÅŸlem görürken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 973  liradan satÄ±lÄ±yor.

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Dolar ve euro haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 27 Åžubat 2017

HaftayÄ± 3.58 ile kapatan dolar deÄŸer kazanarak yeni haftaya 3,59 ile baÅŸladÄ±. Euro ise 3,79'un altÄ±na inerek deÄŸer kaybetti.

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