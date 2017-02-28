Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Åžubat 2017

Haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar deÄŸer kaybederek bugÃ¼n 3.6101/3.6117 seviyelerinde seyrederken, euro/TL ise 3.8196/3.8205 seviyelerine kadar yÃ¼kseldi.

Piyasalarda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n bugün Kongre’de yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada vergi indirimleri ve altyapÄ± harcamalarÄ± konularÄ±nda vereceÄŸi mesajlar bekleniyor.BankacÄ±lar Trump’Ä±n mesajlarÄ±nÄ±n ABD ekonomisi, dolayÄ±sÄ±yla da küresel risk iÅŸtahÄ±na etkisini yakÄ±ndan izliyorlar.BazÄ± uzmanlar konuÅŸmanÄ±n yeterli ayrÄ±ntÄ± içermemesi halinde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ± ve dolar üzerinde baskÄ± oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Geçen hafta 3.5560’a kadar gerileyen dolar/TL haftanÄ±n son iÅŸlem gününde geliÅŸmekte olan ülke para birimleri genelinde risk iÅŸtahÄ±nÄ±n kar satÄ±ÅŸlarÄ±yla terse dönmesiyle yönünü yukarÄ± çevirmiÅŸti.