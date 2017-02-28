Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Åžubat 2017

Haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸlayan altÄ±n, bugÃ¼n 145,4 seviyesinde dengelendi.

Dün 146,1 liraya kadar yükselen gram altÄ±n, bu seviyelerde tutunamayarak düÅŸüÅŸe geçti ve günü yüzde 0,47 azalÄ±ÅŸla 145,2 liradan tamamladÄ±. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bugüne yatay seyirle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 10.40'ta 145,4 lira seviyesinde dengelenirken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 973 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dünkü yüzde 0,50'lik düÅŸüÅŸün ardÄ±ndan bugün kayÄ±plarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± telafi etti ve ÅŸu dakikalarda yüzde 0,17 artÄ±ÅŸla 1.254 dolar seviyesinden iÅŸlem görüyor.