Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 28/02/2017 12:17

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Åžubat 2017


Haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸlayan altÄ±n, bugÃ¼n 145,4 seviyesinde dengelendi.

Dün 146,1 liraya kadar yükselen gram altÄ±n, bu seviyelerde tutunamayarak düÅŸüÅŸe geçti ve günü yüzde 0,47 azalÄ±ÅŸla 145,2 liradan tamamladÄ±. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, bugüne yatay seyirle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 10.40'ta 145,4 lira seviyesinde dengelenirken, KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 239 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 973 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dünkü yüzde 0,50'lik düÅŸüÅŸün ardÄ±ndan bugün kayÄ±plarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± telafi etti ve ÅŸu dakikalarda yüzde 0,17 artÄ±ÅŸla 1.254 dolar seviyesinden iÅŸlem görüyor.

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Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 28 Åžubat 2017

Haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar deÄŸer kaybederek bugÃ¼n 3.6101/3.6117 seviyelerinde seyrederken, euro/TL ise 3.8196/3.8205 seviyelerine kadar yÃ¼kseldi.


Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 27 Åžubat 2017

HaftayÄ± 145,9 ile kapatan gram altÄ±n, yeni haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸladÄ±.


Dolar ve euro haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 27 Åžubat 2017

HaftayÄ± 3.58 ile kapatan dolar deÄŸer kazanarak yeni haftaya 3,59 ile baÅŸladÄ±. Euro ise 3,79'un altÄ±na inerek deÄŸer kaybetti.