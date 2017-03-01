Ã‡eyrek ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 1 Mart 2017

AltÄ±nÄ±n dÃ¼n 145.6 seviyelerinde dengelenmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yÃ¼zde 0,4 deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.
AltÄ±n ons fiyatÄ± 1244 liradan satÄ±lÄ±rken, gram altÄ±n sabah saatlerinde 146 liradan iÅŸlem görüyor. Çeyrek altÄ±n 235 liradan, yarÄ±m altÄ±n 471 liradan, Tam altÄ±n ise 943 liradan satÄ±lÄ±yor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet altÄ±nÄ± 975 liradan alÄ±cÄ± buluyor. ReÅŸat altÄ±n ise 969 liradan iÅŸlem görüyor. Bileziklerde son durum: 14 ayar 85 liradan, 18 ayar 109 liradan, 22 ayar 133 liradan satÄ±lÄ±yor.