Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 01/03/2017 11:53

Ã‡eyrek ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 1 Mart 2017


AltÄ±nÄ±n dÃ¼n 145.6 seviyelerinde dengelenmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yÃ¼zde 0,4 deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.

AltÄ±n ons fiyatÄ± 1244 liradan satÄ±lÄ±rken, gram altÄ±n sabah saatlerinde 146 liradan iÅŸlem görüyor. Çeyrek altÄ±n 235 liradan, yarÄ±m altÄ±n 471 liradan, Tam altÄ±n ise 943 liradan satÄ±lÄ±yor. Sabah saatlerinde Cumhuriyet altÄ±nÄ± 975 liradan alÄ±cÄ± buluyor. ReÅŸat altÄ±n ise 969 liradan iÅŸlem görüyor. Bileziklerde son durum: 14 ayar 85 liradan, 18 ayar 109 liradan, 22 ayar 133 liradan satÄ±lÄ±yor.

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Ã‡eyrek ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 1 Mart 2017

AltÄ±nÄ±n dÃ¼n 145.6 seviyelerinde dengelenmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yÃ¼zde 0,4 deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.


Dolar yÃ¼kseliÅŸe mi geÃ§ti dolar fiyatlarÄ±nda son durum 1 Mart 2017

Haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar, bugÃ¼n deÄŸer kazandÄ±.


Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 28 Åžubat 2017

Haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸlayan altÄ±n, bugÃ¼n 145,4 seviyesinde dengelendi.