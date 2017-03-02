HÃ¼kÃ¼metten flaÅŸ dolar aÃ§Ä±klamasÄ± FED faiz arttÄ±rsa bile dolarÄ±n seviyesi deÄŸiÅŸmez

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem, piyasalarda dolarÄ±n ilerleyiÅŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem, NTV'de ekonomi gündemine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Dolardaki yükseliÅŸle ilgili konuÅŸan Ertem ÅŸunlarÄ± söyledi: "Åžu andaki yükseliÅŸ bu ay faiz artÄ±rma ihtimalinin yükselmesi. Orta ve uzun vadede çok deÄŸerli bir dolarla ABD'nin devam edeceÄŸini sanmÄ±yorum. DÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± çerçevesinde ABD'nin rekabet edebilmesini gerektiriyor. Bu anlamda dolarÄ±n gereksiz deÄŸerli devam edeceÄŸini zannetmiyorum. Fed'in faiz artÄ±rmasÄ±nÄ±n çok agresif olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmediÄŸim gibi faiz artÄ±rsa bile dolarÄ± çok yukarÄ± çekecek bir dinamik çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Fed bu ay faiz artÄ±rsa bile bu seviyelerden farklÄ± bir yere gitmeyiz. ABD tarafÄ±nda belirsizlik sürdükçe dolardaki spekülatif ataklar devam edecek. Dolar etkisinin bundan sonra geliÅŸmekte olan ülkelerde minimal düzeyde olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." Ertem, Merkez BankasÄ±'nÄ±n bu ayki faiz toplantÄ±sÄ±yla ilgili olarak, "Fed'in faiz artÄ±rsa bile Merkez BankasÄ±'nÄ±n kararÄ±nÄ± etkilemez. Fed'in adÄ±mÄ± büyük ölçüde satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak. Merkez BankasÄ±'nÄ±n Fed'den sonra toplanmasÄ± avantaj ancak alÄ±nacak karara temel oluÅŸturmayacak" dedi.