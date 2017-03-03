Enflasyon arttÄ± dolar ve euro el yakÄ±yor

YurtiÃ§inde enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

Yurtiçinde enflasyonun çift haneye ulaÅŸmasÄ± kurda sert yükseliÅŸe neden oldu. Enflasyon tahminleri aÅŸarak yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±lÄ±n zirvesine yükseldi. Åžubat'ta TÜFE aylÄ±k yüzde 0.81, yÄ±llÄ±k yüzde 10.13 arttÄ±. Enflasyon haberinin ardÄ±ndan kur 3.71 seviyelerinden 3.74'e kadar yükseldi. Euro/TL yüzde 0.5 yükselerek 3.94'ü aÅŸtÄ±. 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizleri de 8 baz puan artarak yüzde 11.15'e yükseldi. Türk LirasÄ± dün de Fed beklentileriyle yüzde 2'yi aÅŸan kayÄ±pla en çok düÅŸen geliÅŸen ülke para birimi olmuÅŸtu.