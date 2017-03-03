Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 03/03/2017 12:25

Enflasyon arttÄ± dolar ve euro el yakÄ±yor


YurtiÃ§inde enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

Yurtiçinde enflasyonun çift haneye ulaÅŸmasÄ± kurda sert yükseliÅŸe neden oldu. Enflasyon tahminleri aÅŸarak yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±lÄ±n zirvesine yükseldi. Åžubat'ta TÜFE aylÄ±k yüzde 0.81, yÄ±llÄ±k yüzde 10.13 arttÄ±. Enflasyon haberinin ardÄ±ndan kur 3.71 seviyelerinden 3.74'e kadar yükseldi. Euro/TL yüzde 0.5 yükselerek 3.94'ü aÅŸtÄ±. 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizleri de 8 baz puan artarak yüzde 11.15'e yükseldi. Türk LirasÄ± dün de Fed beklentileriyle yüzde 2'yi aÅŸan kayÄ±pla en çok düÅŸen geliÅŸen ülke para birimi olmuÅŸtu.

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AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 3 Mart 2017

AltÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ yÃ¼kseliÅŸinden sonra bugÃ¼n 145,5 seviyelerine indi.


HÃ¼kÃ¼metten flaÅŸ dolar aÃ§Ä±klamasÄ± FED faiz arttÄ±rsa bile dolarÄ±n seviyesi deÄŸiÅŸmez

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem, piyasalarda dolarÄ±n ilerleyiÅŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu.


AltÄ±n fiyatlarÄ± yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 2 Mart 2017

Haftaya deÄŸer kaybederek baÅŸlayan altÄ±n fiyatlarÄ± tÄ±rmanmaya baÅŸladÄ±.