Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 6 Mart 2017

AltÄ±n haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ± ve 147 liranÄ±n Ã¼zerinde dengelendi. Buna gÃ¶re Ã§eyrek altÄ±n ise 241 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu.

KapalÄ±çarÅŸÄ±'da sabahÄ±n ilk saatlerinde oluÅŸan fiyatlara göre, altÄ±nÄ±n gramÄ± 147,80 liradan, çeyrek altÄ±n 241 liradan, yarÄ±m altÄ±n ise 482 liradan, cumhuriyet altÄ±nÄ± ise 983 liradan satÄ±lÄ±yor.AltÄ±n fiyatlarÄ± Kuzey Kore'de artan jeopolitik gerilimin etkisiyle gelen güvenli liman alÄ±mlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi destekle yatay seyrediyor. ABD'de faizlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte Cuma günü 1,222.51 dolara kadar gerileyerek 15 Åžubat'tan bu yana en düÅŸük seviyeyi gören altÄ±nÄ±n spot piyasadaki ons fiyatÄ± bugün 1,234.2 dolarda bulunuyor.