AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

AltÄ±n dÃ¼nkÃ¼ 146,5 seviyesindeki dengelemesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n deÄŸer kaybederek 144,40'a geriledi.

Dün, dolar kurundaki sakin seyir ve altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±ndaki düÅŸüÅŸle gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± günü yüzde 0,35 azalarak 146,5 liradan tamamladÄ±.Dolar kurundaki düÅŸüÅŸün etkisiyle gram altÄ±n fiyatÄ± bugün 144,40 sevisine geriledi. KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 237 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 966 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise küresel piyasalardaki zayÄ±f veri gündeminin etkisiyle önceki kapanÄ±ÅŸa göre yatay seyirle 1.220 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.