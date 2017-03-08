Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 08/03/2017 09:20

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 8 Mart 2017


Dolar 3,67, Euro ise 3,88 seviyelerine indi.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n sÄ±kÄ± duruÅŸunu sürdürmesi ve geliÅŸmekte olan piyasalardaki iyimser havanÄ±n etkisiyle dolar/TL'de sakin seyir gözleniyor.BankalararasÄ± piyasada dolar 3,67 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor. Euro da 3,88'in altÄ±na indi.Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya bugün Denizli'de konuÅŸacak. Çetinkaya'nÄ±n vereceÄŸi mesajlar izlenecek.Fed'in haftaya çarÅŸamba açÄ±klanacak kararÄ±nda faiz artÄ±ÅŸÄ±na gidilmesi bekleniyor. Fed'in faiz artÄ±ÅŸÄ±na kesin gözle bakÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n kademeli olacaÄŸÄ± beklentisiyle küresel risk iÅŸtahÄ±nda artÄ±ÅŸ görülüyor. 16 Mart'ta da Merkez BankasÄ± toplanacak. Piyasalar bu cuma açÄ±klanacak ABD tarÄ±mdÄ±ÅŸÄ± istihdam verisini de yakÄ±ndan takip edecek.

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AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

AltÄ±n dÃ¼nkÃ¼ 146,5 seviyesindeki dengelemesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n deÄŸer kaybederek 144,40'a geriledi.


ÃœÃ§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesi dolarÄ±n dÃ¼ÅŸmesine yaradÄ±

BugÃ¼n Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirilen ve ABD, Rusya'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik zirvesi dolarÄ±n 3,68'in altÄ±na dÃ¼ÅŸmesine sebep oldu.

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 7 Mart 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ± 7 Mart tarihinde nasÄ±l gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL oldu, detaylar haberimizde