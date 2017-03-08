Dolar durdurulamÄ±yor dolar fiyatlarÄ±nda son durum 8 Mart 2017

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya'nÄ±n faiz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3,67 seviyelerinden 3,74'e fÄ±rlayan dolar adeta durdulamÄ±yor.

Dolar/TL dolar endeksinde görülen yükseliÅŸe paralel yönünü yukarÄ± çevirirken, Merkez BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya'nÄ±n açÄ±klamalarÄ± da etkili oldu. BankalararasÄ± piyasada güne 3,67 civarÄ±nda baÅŸlayan dolar 3,74'ü aÅŸtÄ±. Euro da 3,94'ün üzerine çÄ±ktÄ±.

MERKEZ FAÄ°ZE YÖNELÄ°K SÄ°NYAL VERMEYÄ°NCE DOLAR YÜKSELDÄ°

Merkez BankasÄ± (TCMB) BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya küresel öngörülebilirliÄŸin düÅŸük olmasÄ± temkinli bir politika duruÅŸu gerektirdiÄŸini bu çerçevede fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± yakÄ±ndan takip edilerek gerekirse ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labileceÄŸini söyledi.Çetinkaya ek sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmaya devam edeceÄŸini belirtse de, haftaya yapÄ±lacak toplantÄ±da faize yönelik bir sinyal vermemesi kurda yukarÄ± yönlü harekete neden oldu. Piyasalarda faiz koridorunun üst bantÄ± ve geç likidite penceresi faizinde artÄ±rÄ±m beklentisi var.