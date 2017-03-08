Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 08/03/2017 21:35

Dolar durdurulamÄ±yor dolar fiyatlarÄ±nda son durum 8 Mart 2017


Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya'nÄ±n faiz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3,67 seviyelerinden 3,74'e fÄ±rlayan dolar adeta durdulamÄ±yor.

Dolar/TL dolar endeksinde görülen yükseliÅŸe paralel yönünü yukarÄ± çevirirken, Merkez BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya'nÄ±n açÄ±klamalarÄ± da etkili oldu. BankalararasÄ± piyasada güne 3,67 civarÄ±nda baÅŸlayan dolar 3,74'ü aÅŸtÄ±. Euro da 3,94'ün üzerine çÄ±ktÄ±.

MERKEZ FAÄ°ZE YÖNELÄ°K SÄ°NYAL VERMEYÄ°NCE DOLAR YÜKSELDÄ°

Merkez BankasÄ± (TCMB) BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya küresel öngörülebilirliÄŸin düÅŸük olmasÄ± temkinli bir politika duruÅŸu gerektirdiÄŸini bu çerçevede fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± yakÄ±ndan takip edilerek gerekirse ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labileceÄŸini söyledi.Çetinkaya ek sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmaya devam edeceÄŸini belirtse de, haftaya yapÄ±lacak toplantÄ±da faize yönelik bir sinyal vermemesi kurda yukarÄ± yönlü harekete neden oldu. Piyasalarda faiz koridorunun üst bantÄ± ve geç likidite penceresi faizinde artÄ±rÄ±m beklentisi var.

 

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AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 8 Mart 2017

Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ TL oldu, 8 Mart 2017 tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±nda son gÃ¶rÃ¼nÃ¼m nedir, detaylar haberimizde


Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya konuÅŸtu dolar kritik seviyenin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼ne 3,68 seviyesinde baÅŸlayan dolar Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡etinkaya'nÄ±n kur ve faiz konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3,72 seviyesine fÄ±rladÄ±.


Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 8 Mart 2017

Dolar 3,67, Euro ise 3,88 seviyelerine indi.