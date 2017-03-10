HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne altÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ± 10 Mart 2017

AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dengelenerek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 145,9, Ã§eyrek altÄ±n 238 liradan alÄ±cÄ± buluyor.

Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 977,00 lira oldu. Güne yükseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 145,9 lira seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. Dün, dolar kurundaki yükseliÅŸ eÄŸilimine paralel deÄŸer kazanan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, günü yüzde 1,18 artÄ±ÅŸla 145,6 liradan tamamladÄ±.YükseliÅŸ eÄŸilimini bugün de devam ettiren gram altÄ±n, saat 10.30 itibarÄ±yla yüzde 0,2 artÄ±ÅŸla 145,9 lira seviyesinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 973 liradan satÄ±lÄ±yor. Hafta baÅŸÄ±ndan beri deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise ÅŸu dakikalarda yüzde 0,3 azalÄ±ÅŸla 1.205 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.