Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 10/03/2017 09:22

HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne altÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ± 10 Mart 2017


AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde dengelenerek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 145,9, Ã§eyrek altÄ±n 238 liradan alÄ±cÄ± buluyor.

Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 977,00 lira oldu.  Güne yükseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 145,9  lira seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor.  Dün, dolar kurundaki yükseliÅŸ eÄŸilimine paralel deÄŸer kazanan altÄ±nÄ±n  gram fiyatÄ±, günü yüzde 1,18 artÄ±ÅŸla 145,6 liradan tamamladÄ±.YükseliÅŸ eÄŸilimini bugün de devam ettiren gram altÄ±n, saat 10.30  itibarÄ±yla yüzde 0,2 artÄ±ÅŸla 145,9 lira seviyesinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda  KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 973 liradan satÄ±lÄ±yor. Hafta baÅŸÄ±ndan beri deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise ÅŸu  dakikalarda yüzde 0,3 azalÄ±ÅŸla 1.205 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.

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Dolar sert dÃ¼ÅŸtÃ¼ dolar fiyatlarÄ±nda son durum 10 Mart 2017

HaftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ dolar, kriz seviyesini de aÅŸarak 3,77 seviyelerinden 3,74' e geriledi.


AltÄ±n son iki haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 9 Mart 2017

Dolar ve Euro'daki artÄ±ÅŸ sÃ¼rerken altÄ±nÄ±n fiyatÄ± gerilemeye devam ediyor.


Dolar ve Euro tarihi rekora koÅŸuyor

Dolar dÃ¼n gÃ¼ne 3,67 seviyelerinde baÅŸladÄ±ktan sonra Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡etinkaya'nÄ±n faiz konuÅŸmasÄ± ile yÃ¼kseliÅŸ geÃ§ti. BugÃ¼n dolar deÄŸer kazanarak 3,75'e fÄ±rladÄ±. Euro ise, uzun zamandÄ±r 3.,70-3.80 bandÄ±nda dengelenen Euro da bugÃ¼n 3,9560 lirayÄ± gÃ¶rdÃ¼.