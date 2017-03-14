Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 14 Mart 2017

FED'in yarÄ±nki aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶nce kurlardaki dengeli ilerleyiÅŸ ile birlikte bugÃ¼n gram altÄ±n 145,10, Ã§eyrek altÄ±n ise 236 liradan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.

KapalÄ±çarÅŸÄ±'da sabah saatlerinde oluÅŸan ilk fiyatlara göre, gram altÄ±n 145,10 liradan, çeyrek altÄ±n ise 236,90 liradan, yarÄ±m altÄ±n 473,80 liradan, cumhuriyet altÄ±nÄ± ise 973 lira liradan alÄ±cÄ± buluyor.Singapur'da Oanda'nÄ±n kÄ±demli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Halen Fed'in, yarÄ±nki toplantÄ±dakinin fiyatlanmasÄ±na karÅŸÄ±n, bu yÄ±lki potansiyel faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n piyasa tarafÄ±ndan fiyatlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz," dedi ve "Fed yetkililerinin noktasal grafiklerinin yukarÄ± yönde çÄ±kmasÄ± halinde bu fiyatlara gelebilir. Bunun yanÄ±nda, ABD faizlerinin bu yÄ±l piyasanÄ±n beklediÄŸinden daha hÄ±zlÄ± artmaya hazÄ±rlanmasÄ±, altÄ±n üzerinde baskÄ± oluÅŸturacaktÄ±r" ÅŸeklinde görüÅŸ bildirdi. Australia & New Zealand Bankng Group, bugünkü bilgilendirme notunda, "Fed'den geleblecek ÅŸahin tonlu bir deÄŸerlendirme spekülatörlerin altÄ±nÄ± daha da düÅŸürmesine neden olabilir," dedi ve "Hollanda seçimlerine iliÅŸkin siyasi risklerin artmasÄ±ndan dolayÄ± bir miktar güvenli liman alÄ±mlarÄ± geldi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: CNN Türk