Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 14 Mart 2017

FED'in yarÄ±nki aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶nce kurlarÄ±n dengeli bir ÅŸekilde ilerlemesi ile birlikte dÃ¼ne gÃ¶re deÄŸer kazanan dolar, 3,75 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Dolar bankalararasÄ± piyasada 3,75 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor. Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) son bir haftada attÄ±ÄŸÄ± likidite adÄ±mlarÄ± ile uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma politikalarÄ±nÄ± bir kademe daha kuvvetlendirmesi sonrasÄ±nda, piyasalar ABD Merkez BankasÄ± (Fed) ve TCMB'nin faiz kararlarÄ±nÄ± bekliyor.Bugün dolar/TL bankalararasÄ± piyasada 3,75 civarÄ±nda seyrediyor. Euro 3,98'in üzerinde iÅŸlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de 3,7280 seviyesinin destek, 3,7830'un ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.