Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 14/03/2017 13:58

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 14 Mart 2017


FED'in yarÄ±nki aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶nce kurlarÄ±n dengeli bir ÅŸekilde ilerlemesi ile birlikte dÃ¼ne gÃ¶re deÄŸer kazanan dolar, 3,75 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Dolar bankalararasÄ± piyasada 3,75 civarÄ±nda iÅŸlem görüyor. Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) son bir haftada attÄ±ÄŸÄ± likidite adÄ±mlarÄ± ile uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma politikalarÄ±nÄ± bir kademe daha kuvvetlendirmesi sonrasÄ±nda, piyasalar ABD Merkez BankasÄ± (Fed) ve TCMB'nin faiz kararlarÄ±nÄ± bekliyor.Bugün dolar/TL bankalararasÄ± piyasada 3,75 civarÄ±nda seyrediyor. Euro 3,98'in üzerinde iÅŸlem görüyor.Analistler, dolar/TL'de 3,7280 seviyesinin destek, 3,7830'un ise direnç konumunda olduÄŸunu belirtiyor.

 

 

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FED'in yarÄ±nki aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶nce kurlardaki dengeli ilerleyiÅŸ ile birlikte bugÃ¼n gram altÄ±n 145,10, Ã§eyrek altÄ±n ise 236 liradan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.

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HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde deÄŸer kazanan gram altÄ±n, 145,7 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼rken, Ã§eyrek altÄ±n 239 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 975 liradan satÄ±lÄ±yor.