Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 15/03/2017 09:20

AltÄ±n yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 15 Mart 2017


DÃ¼n deÄŸer kaybeden altÄ±n bugÃ¼n yÃ¼zde 0,41 deÄŸerinde artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

Dün 144 liraya kadar gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, zayÄ±f seyrini gün boyu devam ettirdi ve günü, önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,41 azalÄ±ÅŸla 144,2 liradan tamamladÄ±. Bugüne ise küresel piyasalarda artan ons fiyatÄ±na paralel yükseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, saat 09.20 itibarÄ±yla yüzde 0,51 artÄ±ÅŸla 145,0 lira seviyesinde iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 969 liradan satÄ±lÄ±yor.

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Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 15 Mart 2017

FED kararÄ± Ã¶ncesi ÅŸu saatlerde dolar 3,74, Euro ise 3,97'nin Ã¼zerinde seyrediyor.

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Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 14 Mart 2017

FED'in yarÄ±nki aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶nce kurlarÄ±n dengeli bir ÅŸekilde ilerlemesi ile birlikte dÃ¼ne gÃ¶re deÄŸer kazanan dolar, 3,75 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.