AltÄ±n yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 15 Mart 2017

DÃ¼n deÄŸer kaybeden altÄ±n bugÃ¼n yÃ¼zde 0,41 deÄŸerinde artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

Dün 144 liraya kadar gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, zayÄ±f seyrini gün boyu devam ettirdi ve günü, önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,41 azalÄ±ÅŸla 144,2 liradan tamamladÄ±. Bugüne ise küresel piyasalarda artan ons fiyatÄ±na paralel yükseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, saat 09.20 itibarÄ±yla yüzde 0,51 artÄ±ÅŸla 145,0 lira seviyesinde iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 238 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 969 liradan satÄ±lÄ±yor.