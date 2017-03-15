Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 15/03/2017 17:01

FED kararÄ± Ã¶ncesi dolar ve euro geriliyor iÅŸte piyasalardaki son durum


BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde FED'in aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± karar Ã¶ncesi dolar ve euro deÄŸer kaybediyor.

Fed'in bu akÅŸam Türkiye saati ile 21.00'de açÄ±klanacak olan faiz kararÄ± öncesi dolar/TL 3.72 seviyesinin altÄ±na geriledi. Fed'in faizleri artmasÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lÄ±rken, uzmanlar faiz artÄ±ÅŸÄ±ndan daha çok "Bu yÄ±l 3 yerine 4 faiz artÄ±ÅŸÄ± olur mu" sorusuna yanÄ±t aranacaÄŸÄ±nÄ± ve piyasalarda bu beklentinin etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Dolar/TL dünkü seviyelerden anlamlÄ± bir deÄŸiÅŸim göstermeyerek güne 3.74 seviyesinden baÅŸlarken ilerleyen saatlerde geriledi. Dolar kuru en düÅŸük 3.7160 seviyesini gördü. Dolar saat 17.06 itibarÄ±yla 3.7260 seviyesinden iÅŸlem gördü. Euro/TL güne 3.98 seviyesinden baÅŸlarken en düÅŸük 3.9485 seviyesini gördü. Euro kuru saat 17.06 itibarÄ±yla 3.9545 seviyesinden iÅŸlem gördü.

 

 

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