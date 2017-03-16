FED'den aÃ§Ä±klama geldi dolar gerilemesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

FED'in faiz aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±n dolar ve euro dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Buna gÃ¶re, dolar 3,6720, euro ise 3,95 seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez BankasÄ± Fed'in beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karÅŸÄ±n, bu yÄ±l için artÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±na dair tahminlerini deÄŸiÅŸtirmemesiyle dolar geriledi.BankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,67 civarÄ±nda seyrediyor. Kur dün gün boyunca 3,72-3,73 bandÄ±nda hareket etmiÅŸti. Euro da 3,95'in altÄ±na indi.Analistler, dolar/TL'de 3,6720 ve 3,6500 seviyelerinin destek, 3,7420'nin ise direnç konumuna geldiÄŸini belirtiyor.