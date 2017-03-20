Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

Dolar ve Euro'ya nazaran altÄ±n haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±.

Küresel piyasalarda altÄ±n fiyatÄ±nda yaÅŸanan sert yükseliÅŸlere raÄŸmen KapalÄ±çarÅŸÄ±'da altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± düÅŸen dolar/TL kuru nedeniyle sÄ±nÄ±rlÄ± tepki vermiÅŸti. Ancak haftanÄ±n son gününde 144 lira seviyelerinde dengelenen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yeni haftanÄ±n ilk gününde ise altÄ±nÄ±n gramÄ± 144 liranÄ±n hemen üzerinde el deÄŸiÅŸtiriyor. Yeni haftaya da yükseliÅŸle baÅŸlayan gram altÄ±n, 144,3 liraya kadaryükselmesine karÅŸÄ±n saat 10.30 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,12 artÄ±ÅŸla143,8 lira seviyesinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n236 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 964 liradan satÄ±lÄ±yor