Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 20/03/2017 14:21

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

altÄ±n

Dolar ve Euro'ya nazaran altÄ±n haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±.

Küresel piyasalarda altÄ±n fiyatÄ±nda yaÅŸanan sert yükseliÅŸlere raÄŸmen KapalÄ±çarÅŸÄ±'da altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± düÅŸen dolar/TL kuru nedeniyle sÄ±nÄ±rlÄ± tepki vermiÅŸti. Ancak haftanÄ±n son gününde 144 lira seviyelerinde dengelenen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yeni haftanÄ±n ilk gününde ise altÄ±nÄ±n gramÄ± 144 liranÄ±n hemen üzerinde el deÄŸiÅŸtiriyor.  Yeni haftaya da yükseliÅŸle baÅŸlayan gram altÄ±n, 144,3 liraya kadaryükselmesine karÅŸÄ±n saat 10.30 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,12 artÄ±ÅŸla143,8 lira seviyesinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n236 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 964 liradan satÄ±lÄ±yor

 
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Dolar ve Euro haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

FED'in faiz aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra gerilemesini sÃ¼rdÃ¼ren dolar, haftaya 3,62 seviyesinde baÅŸladÄ±. Euro ise 3,90'Ä±n Ã¼zerinde seyrediyor.


FED kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

FED'in kararÄ± altÄ±na ters etki yaparak deÄŸer kazandÄ±rdÄ±. BugÃ¼n altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 145,10 liradan, Ã§eyrek altÄ±n 237,20 liradan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.


Dolar Ã§akÄ±ldÄ± dolar fiyatlarÄ±nda son durum 17 Mart 2017

FED ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n 'faiz' kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar bugÃ¼n 3,60 seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.