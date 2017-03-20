Dolar ve Euro haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

FED'in faiz aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra gerilemesini sÃ¼rdÃ¼ren dolar, haftaya 3,62 seviyesinde baÅŸladÄ±. Euro ise 3,90'Ä±n Ã¼zerinde seyrediyor.

ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) faiz kararÄ± ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) fonlama maliyetini beÅŸ yÄ±lÄ±n yeni zirvesine taÅŸÄ±masÄ±yla dolar/TL'deki yukarÄ± yönlü baskÄ± zayÄ±fladÄ±.Dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde 3,62-3,63 bandÄ±nda seyrediyor. Euro 3,90'Ä±n üzerinde hareket ediyor. Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,5950 ve 3,5500 seviyelerinin destek konumunda bulunduÄŸunu belirten analistler, 3,6520'nin ise direnç konumuna geldiÄŸini kaydediyor.