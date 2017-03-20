Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 20/03/2017 14:18

Dolar ve Euro haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

dolar

FED'in faiz aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra gerilemesini sÃ¼rdÃ¼ren dolar, haftaya 3,62 seviyesinde baÅŸladÄ±. Euro ise 3,90'Ä±n Ã¼zerinde seyrediyor.

ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) faiz kararÄ± ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) fonlama maliyetini beÅŸ yÄ±lÄ±n yeni zirvesine taÅŸÄ±masÄ±yla dolar/TL'deki yukarÄ± yönlü baskÄ± zayÄ±fladÄ±.Dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde 3,62-3,63 bandÄ±nda seyrediyor. Euro 3,90'Ä±n üzerinde hareket ediyor. Teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,5950 ve 3,5500 seviyelerinin destek konumunda bulunduÄŸunu belirten analistler, 3,6520'nin ise direnç konumuna geldiÄŸini kaydediyor.

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altÄ±n

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 20 Mart 2017

Dolar ve Euro'ya nazaran altÄ±n haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±.


FED kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

FED'in kararÄ± altÄ±na ters etki yaparak deÄŸer kazandÄ±rdÄ±. BugÃ¼n altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± 145,10 liradan, Ã§eyrek altÄ±n 237,20 liradan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± buluyor.


Dolar Ã§akÄ±ldÄ± dolar fiyatlarÄ±nda son durum 17 Mart 2017

FED ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n 'faiz' kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar bugÃ¼n 3,60 seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.