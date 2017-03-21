Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 21/03/2017 10:43

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte mi 21 Mart 2017


AltÄ±n fiyatlarÄ±, FED'in faiz kararÄ±ndan sonra ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§miÅŸti. Ancak yeni haftayla birlikte deÄŸer kaybetmeye baÅŸladÄ±.

Güne düÅŸüÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 143 liranÄ±n üzerinde iÅŸlem görüyor. Dün, deÄŸer kaybeden dolar kuruna paralel gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, günü yüzde 0,18 düÅŸüÅŸle 143,4 lira seviyesinden tamamladÄ±. Bugüne düÅŸüÅŸle baÅŸlayan gram altÄ±n, 142,7 liraya kadar gerilemesine karÅŸÄ±n saat 10.15 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,10 düÅŸüÅŸle 143,3 lira seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 235 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 960 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dünkü yükseliÅŸinin ardÄ±ndan 1.227 dolara kadar geriledi. Åžu dakikalarda altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± yüzde 0,34 deÄŸer kaybÄ± ile 1.230,11 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.

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