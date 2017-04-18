Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 18/04/2017 10:02

18 Nisan 2017 dolar ve euro kaÃ§ TL'den gÃ¼ne baÅŸladÄ±

dolar ve euro

Son gÃ¼nlerde yeniden dalgalanma yaÅŸayan dolar gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, Dolar ve Euro kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? 18 Nisan 2017 dolar ve euro fiyatlarÄ± haberimizde

Türkiye'de yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hareketlenen dolar 18 Nisan 2017 gününe nasÄ±l baÅŸladÄ±? Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne baÅŸladÄ±.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 3,7030 liradan alÄ±nan dolar 3,7050 liradan, 3,9440 liradan alÄ±nan euro ise 3,9460 liradan satÄ±lÄ±yor. Önceki kapanÄ±ÅŸta dolar 3,6640, liradan, euro ise 3,9060 liradan satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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