AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 19 Nisan 2017

Son gÃ¼nlerde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, 19 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±na dair detaylar haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 151,30 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 151,10 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 151,30 liradan, 996 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 1,012 liradan, 138 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 142 liradan, 973 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 993 liradan, 486 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 496 liradan, 243 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 248 liradan satÄ±ldÄ±.