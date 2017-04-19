Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 19/04/2017 18:36

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 19 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

Son gÃ¼nlerde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, 19 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±na dair detaylar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 151,30 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 151,10 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 151,30 liradan, 996 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 1,012 liradan, 138 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 142 liradan, 973 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 993 liradan, 486 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 496 liradan, 243 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 248 liradan satÄ±ldÄ±.

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dolar ve euro

18 Nisan 2017 dolar ve euro kaÃ§ TL'den gÃ¼ne baÅŸladÄ±

Son gÃ¼nlerde yeniden dalgalanma yaÅŸayan dolar gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, Dolar ve Euro kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? 18 Nisan 2017 dolar ve euro fiyatlarÄ± haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ± rekor kÄ±rdÄ± Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor

AltÄ±n 14 Nisan 2017 tarihinde kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? Ã‡eyrek altÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± kaÃ§ TL oldu, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 12 Nisan 2017

12 Nisan 2017 tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, detaylar haberimizde