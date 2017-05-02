Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 02/05/2017 17:48

2 MayÄ±s 2017 altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL

altÄ±n fiyatlarÄ±

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, tam altÄ±n kaÃ§ TL oldu, 2 MayÄ±s tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Detaylar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 142,75 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 142,50 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 142,75 liradan, 939 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 955 liradan, 130 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 134 liradan, 918 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 936 liradan, 458 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 468 liradan, 229 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 234 liradan satÄ±ldÄ±.

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Gram altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n ve tam altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? 24 Nisan'da altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne, detaylar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

21 Nisan 2017 altÄ±n fiyatlarÄ± Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL oldu

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n, tam altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, 21 Nisan gÃ¼nÃ¼ altÄ±n fiyatlarÄ±na dair en gÃ¼ncel bilgiler haberimizde

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