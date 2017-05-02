2 MayÄ±s 2017 altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, tam altÄ±n kaÃ§ TL oldu, 2 MayÄ±s tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Detaylar haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 142,75 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 142,50 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 142,75 liradan, 939 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 955 liradan, 130 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 134 liradan, 918 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 936 liradan, 458 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 468 liradan, 229 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 234 liradan satÄ±ldÄ±.