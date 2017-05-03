3 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor. Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±nda 3 MayÄ±s tarihinde son durum haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 142 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 141,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 142 liradan, 934 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 950 liradan, 129 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 133 liradan, 913 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 932 liradan, 456 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 466 liradan, 228 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 233 liradan satÄ±ldÄ±.