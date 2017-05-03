Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 03/05/2017 21:09

3 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor. Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±nda 3 MayÄ±s tarihinde son durum haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 142 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 141,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 142 liradan, 934 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 950 liradan, 129 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 133 liradan, 913 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 932 liradan, 456 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 466 liradan, 228 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 233 liradan satÄ±ldÄ±.

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altÄ±n fiyatlarÄ±

2 MayÄ±s 2017 altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, tam altÄ±n kaÃ§ TL oldu, 2 MayÄ±s tarihinde altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Detaylar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

24 Nisan 2017 altÄ±n kaÃ§ lira oldu Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor

Gram altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n ve tam altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? 24 Nisan'da altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne, detaylar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

21 Nisan 2017 altÄ±n fiyatlarÄ± Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL oldu

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n, tam altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, 21 Nisan gÃ¼nÃ¼ altÄ±n fiyatlarÄ±na dair en gÃ¼ncel bilgiler haberimizde