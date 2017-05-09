Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 09/05/2017 14:16

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira 9 MayÄ±s 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ fiyatÄ± kaÃ§ lira oldu? AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte mi yoksa hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe mi geÃ§ti? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 142,25 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 140 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 142,25 liradan, 936 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 952 liradan, 129,50 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 133,50 liradan, 914 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 933 liradan, 457 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 467 liradan, 228 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 233 liradan satÄ±lÄ±yor.

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dolar ve euro

8 MayÄ±s Pazartesi dolar ve euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±

Dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸte mi yoksa dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe mi geÃ§ti? 8 MayÄ±s 2017 tarihinde dolar ve euro da son durum ne? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

5 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor mu? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

3 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor. Ã‡eyrek altÄ±n kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±nda 3 MayÄ±s tarihinde son durum haberimizde