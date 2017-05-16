16 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

Ã‡eyrek altÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ fiyatÄ± kaÃ§ lira oldu? AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte mi yoksa hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe mi geÃ§ti? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde