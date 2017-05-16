Ana Sayfa | EKONOMÄ° AltÄ±n DÃ¶viz 16/05/2017 21:11

16 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

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AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼? AltÄ±n 16 MayÄ±s 2017 tarihinde kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±na dair gÃ¼ncel bilgiler haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 140,90 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 140,70 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 140,90 liradan, 927 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 943 liradan, 128 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 132 liradan, 906 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 924 liradan, 452 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 462 liradan, 226 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 231 liradan satÄ±ldÄ±.

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12 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira oldu altÄ±n fiyatlarÄ±

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n ve cumhuriyeti kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±na dair detaylÄ± bilgiler haberimizde

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10 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba altÄ±n fiyatlarÄ± kaÃ§ lira oldu Ã§eyrek altÄ±n ne kadar

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? Ã‡eyrek altÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼ yÃ¼kseldi mi? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

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AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira 9 MayÄ±s 2017

Ã‡eyrek altÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ fiyatÄ± kaÃ§ lira oldu? AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte mi yoksa hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe mi geÃ§ti? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde