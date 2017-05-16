16 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼? AltÄ±n 16 MayÄ±s 2017 tarihinde kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±na dair gÃ¼ncel bilgiler haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 140,90 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 140,70 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 140,90 liradan, 927 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 943 liradan, 128 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 132 liradan, 906 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 924 liradan, 452 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 462 liradan, 226 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 231 liradan satÄ±ldÄ±.