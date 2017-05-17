17 MayÄ±s 2017 Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ lira altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

Gram altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n 17 MayÄ±s'ta kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? AltÄ±n fiyatlarÄ±na dair gÃ¼ncel bilgiler haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 144 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 143,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 144 liradan, 947 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 964 liradan, 131 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 135 liradan, 926 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 945 liradan, 463 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 473 liradan, 231 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 236 liradan satÄ±ldÄ±.