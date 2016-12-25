TÃ¼rk halkÄ± eline 250 bin lira para geÃ§se bakÄ±n nereye yatÄ±racakmÄ±ÅŸ

AG AraÅŸtÄ±rma Åžirketi'nin TÃ¼rklere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re ellerine 250 bin lira geÃ§mesi halinde parayÄ± sÄ±rasÄ±yla ev-arsa, araba ve altÄ±n alarak deÄŸerlendirecekleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AG AraÅŸtÄ±rma Åžirketi, Türk halkÄ±nÄ±n ekonomi hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerini araÅŸtÄ±rdÄ±. AraÅŸtÄ±rmaya göre, Türk halkÄ± dövizdeki artÄ±ÅŸÄ±n 'dÄ±ÅŸardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' ifade etti. AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlar ellerine 250 bin lira geçmesi halinde parayÄ± sÄ±rasÄ±yla ev-arsa, araba ve altÄ±n alarak deÄŸerlendireceklerini söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kÄ±ran döviz ise halkÄ±n tercihinde 6'ncÄ± sÄ±raya geriledi.

ARAÅžTIRMA 7 COÄžRAFÄ° BÖLGEYÄ° KAPSIYOR

AG AraÅŸtÄ±rma Åžirketi, 26-27 KasÄ±m 2016 günleri Türkiye genelinde, 7 coÄŸrafi bölge, 42 il, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaÅŸ ve üstü 1472'si kadÄ±n, toplam 3 bin 10 denekle, hanede yüzyüze görüÅŸme metoduyla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

15 YILDA ZENGÄ°NLEÅžTÄ°K MÄ°?

"Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda olan 15 yÄ±llÄ±k AK Parti iktidarÄ± döneminde ekonomik geliÅŸmeleri dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, çevrenize baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Türkiye zenginleÅŸti mi, fakirleÅŸti mi, yoksa aynÄ± mÄ±" sorusuna, araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlarÄ±n yüzde 47.1'i Türkiye'nin zenginleÅŸtiÄŸini, yüzde 32.2'si aynÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 'FakirleÅŸti' diyenlerin oranÄ± ise yüzde 20.7 oldu.

DÖVÄ°ZDEKÄ° ARTÅžINI KAYNAÄžI

AraÅŸtÄ±rmada, "Son zamanlarda döviz kurlarÄ±nda hÄ±zlÄ± bir yükseliÅŸ var. Dövizdeki bu artÄ±ÅŸla ilgili ne düÅŸünüyorsunuz" sorusuna halkÄ±n yüzde 66.5'i "DÄ±ÅŸarÄ±dan kaynaklanÄ±yor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Yüzde 33.5'i ise, "Hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ politikalardan kaynaklanÄ±yor" dedi.

YÜZDE 47 "ANCAK GEÇÄ°NÄ°YORUZ" DEDÄ°

Türkiye nüfusunun yüzde 24.5'i ekonomik anlamda rahat olduÄŸunu ve rahat geçindiÄŸini ifade derken, yüzde 47.8'i 'ancak geçiniyoruz' dedi. Nüfusun yüzde 21.2'si 'borç-harç geçindiÄŸini', yüzde 6.5'i ise 'geçinemediÄŸini' belirtti.

SEÇMENLERE GÖRE ZENGÄ°NLÄ°K

"Türkiye zenginleÅŸti mi, fakirleÅŸti mi" sorusuna AK Parti seçmeninin yüzde 74.4'ü Türkiye'nin zenginleÅŸtiÄŸini söylerken MHP seçmeninin yüzde 48.4'ü deÄŸiÅŸmediÄŸini kaydetti. CHP seçmenlerinin yüzde 43.1'i fakirleÅŸti derken, yüzde 43.1'lik kÄ±smÄ± da deÄŸiÅŸmediÄŸini ifade etti.

ÇÖZÜM BEKLEYEN EN ÖNEMLÄ° 5 SORUN

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli 5 sorunu yüzde 63.0 ile Darbe giriÅŸimi Fetö Terör Örgütü ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Bunu yüzde 60.4 ile PKK/DAEÅž/IÅžÄ°D sorunu, yüzde 36.9 ile ekonomi, yüzde 28.1 ile iÅŸsizlik ve yüzde 17.4 ile yoksulluk takip etti.

DÖVÄ°ZDEKÄ° ARTIÅž DIÅž KAYNAKLI

Her 3 kiÅŸiden 2'si, döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸin dÄ±ÅŸardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana yaÅŸananlar nedeniyle, vatandaÅŸ satÄ±n almayÄ± düÅŸündüÄŸü halde satÄ±n alma kararÄ±nÄ± ertelediÄŸi ürünler olduÄŸunu söylüyor. ÇarÅŸÄ± pazarda, alÄ±ÅŸveriÅŸte, keyifsizliÄŸin en önemli nedenlerinden biri bu olsa gerek. VatandaÅŸ eline 250.000 TL geçse gayrimenkul, otomobil gibi ürünleri satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Döviz alÄ±rÄ±m diyenler sadece yüzde 14. Bu vatandaÅŸÄ±n kriz beklentisiyle dövize talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.Sorunlar arasÄ±nda ilk sÄ±rada terör sayÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik gibi ÅŸikayet algÄ±larÄ±nda 15 Temmuz'dan sonra ciddi düÅŸüÅŸ olduÄŸunu görüyoruz. Ekonomideki olumsuz algÄ±lara raÄŸmen araÅŸtÄ±rmalarda, seçmenin siyasi tercihlerinde ciddi deÄŸiÅŸimler görülmüyor.

TÜRK HALKI PARASINI NEREYE YATIRIYOR?

Türkiye'de 18 yaÅŸ ve üzeri nüfusun yüzde 76.4'ü eline bir yerden 250.000 TL geçse ev-arsa alacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, yüzde 49.6'sÄ± araba alacaÄŸÄ±nÄ±, yüzde 28.8'i altÄ±n alarak deÄŸerlendireceÄŸini, yüzde 26.2'si çocuklarÄ± için kullanacaÄŸÄ±nÄ±, yüzde 16.9'u bankaya yatÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kÄ±ran dövize raÄŸmen, döviz alacaÄŸÄ±nÄ± söyleyenlerin oranÄ± yüzde 14.1 ile altÄ±ncÄ± sÄ±rada yer buldu. Yüzde 4.7'si ise eÅŸe, dosta yardÄ±m edeceÄŸini söyledi.

PARA HARCAMAYA DEVAM

"SatÄ±n almayÄ± düÅŸündüÄŸünüz halde son dönemlerde almaktan vazgeçtiÄŸiniz veya ertelediÄŸiniz maddi olarak deÄŸerli bir ÅŸey var mÄ±?" sorusuna halkÄ±n yüzde 50.9'u almaktan vazgeçtiÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YanÄ±t verenlerin yüzde 22.4'ü gayrimenkul, yüzde 20.4'ü otomobil, yüzde 11.8'i beyaz eÅŸya alÄ±mÄ±nÄ± ertelediÄŸini ifade etti.