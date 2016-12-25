CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GiriÅŸimci yatÄ±rÄ±m yapacak ki istihdam olsun, rekabet olsun dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) 30. Genel Kurulu'nda TÃ¼rkiye'nin ekonomisiyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) 30. Genel Kurulu'na katÄ±larak yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Türkiye ekonomisiyle ilgili geliÅŸmeleri paylaÅŸarak, daha önce halka ve yatÄ±rÄ±mcÄ±ya yaptÄ±ÄŸÄ± 'TL'ye geçme' çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi. ErdoÄŸan, "Ülkesini ve milletini savunmak için en kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, canÄ±nÄ± ortaya koyan yiÄŸitler, aynÄ± amaç için sermayesini kullanmasÄ± gerekenlere örnek ve ibret olmalÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

"BU OYUNLARI BÄ°Z BOZACAÄžIZ"

Bu anlamda ekonomiye 'döviz üzerinden bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu' vurgulayan ErdoÄŸan, "BazÄ±larÄ±nÄ±n benim bu çaÄŸrÄ±larÄ±mÄ± istihza ile karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Halbuki ortada 1994 krizinden beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yoktur. Amaç, siyasi operasyonlara zemin hazÄ±rlamaktÄ±r. BakÄ±n aynÄ±nÄ± komÅŸu ülkelerde de yapÄ±yorlar. Ä°ÅŸte Rusya, Çin, Azerbaycan. Buralarda da yapÄ±yorlar ama bu oyunlarÄ± biz bozacaÄŸÄ±z. Bunu bozmak için de inÅŸallah yerli paraya geçmek suretiyle bu adÄ±mlarÄ± atacak ve kur baskÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah bu ihracatta, ithalatta üzerimizden silkeleyip atacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"BU MÄ°LLET SIRADAN BÄ°R MÄ°LLET DEÄžÄ°L"

14 yÄ±llÄ±k ekonomik veriler göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 'ÅŸu anda bir durgunluk var' açÄ±klamasÄ±nÄ± yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bunun büyük ölçüde küresel ekonomik krizin etkisiyle oluÅŸtuÄŸunu söyledi. ErdoÄŸan, "15 Temmuz darbe giriÅŸimini takip eden günlerde ÅŸayet milletimiz 12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine sahip çÄ±kmasaydÄ±, aynÄ± oyun orada da oynanacaktÄ± ama bu millet sÄ±radan bir millet deÄŸil" dedi.

"ZEHRÄ°N PANZEHÄ°RÄ° BUNLARDIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, son günlerde kurda yaÅŸanan dalgalanmaya karÅŸÄ± daha önceki saldÄ±rÄ±larda aldÄ±klarÄ± tedbirler gibi kararlÄ± ve sabÄ±rlÄ± bir duruÅŸ ortaya koymak mecburiyetinde olduklarÄ±nÄ± anlatarak, "Ä°ÅŸte bu sebeple ben yatÄ±rÄ±m yapÄ±n diyorum. Türk LirasÄ±'na geçin, üretin, ihraç edin, istihdam saÄŸlayÄ±n diyorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan zehrin panzehiri bunlardÄ±r" dedi.Salona girerken bir iÅŸadamÄ±nÄ±n kendisine "100 milyon dolar bozdurduk, TL yaptÄ±k" dediÄŸini aktaran ErdoÄŸan, "Mesele budur. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± TL ile eÄŸer yapÄ±yorsak, yapacak olursak, evelallah bu ülkenin kimse belini kÄ±ramaz. Zaten kÄ±ramayacaklar ben buna inanÄ±yorum. Bundan ÅŸüphem yok" ifadesini kullandÄ±.

"EKONOMÄ°K GÖSTERGELER REVÄ°ZE EDÄ°LDÄ°"

Ekonomik göstergelere iliÅŸkin ulusal hesap sisteminin, Avrupa hesap sistemi doÄŸrultusunda revize edildiÄŸini söyleyen ErdoÄŸan, mevcut göstergelerin geriye doÄŸru düzeltildiÄŸini ifade etti. ErdoÄŸan, "Yeni yöntemle daha önce 800 milyar dolar olan Gayrisafi Milli HasÄ±lamÄ±z 949 milyar dolar, 10 bin 800 dolara kadar çÄ±kan kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelirimiz 12 bin 500 dolar olarak revize edilmiÅŸtir. Yüzde 4.7 olan büyüme oranÄ±mÄ±z da yüzde 5.9 olarak düzelmiÅŸtir. Bu verilere göre, Türkiye milli geliri 100 milyar dolarÄ±n üzerindeki ülkeler arasÄ±nda, Katar ve Çin'den sonra 2010-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki büyüme oranÄ± bakÄ±mÄ±ndan 3. sÄ±rada yer alÄ±yor. Yeni yöntemle aynÄ± dönemde tüm ülkeler hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye'nin büyüme sÄ±ralamasÄ±ndaki yeri; 51'incilikten 12'nciliÄŸe yükseldi" dedi.

"YATIRIMLARINI ERTELEYEN HERKES..."

ErdoÄŸan, milletin, ülkesine güvenen, zor günlerinde kendisi için 'fedakarlÄ±k yapan iÅŸadamlarÄ±nÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ±' belirterek, ekonomiye yönelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda devletle birlikte iÅŸ insanlarÄ±na da önemli görevler düÅŸtüÄŸünü ifade etti.ErdoÄŸan, "Bu kritik dönemde yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarÄ±mda ekonomimize saldÄ±ranlarla aynÄ± saftadÄ±r. Hükümetimiz, iÅŸ dünyamÄ±za esnaf, sanatkarlarÄ±mÄ±za vergi ve sicil affÄ±ndan kredi kolaylÄ±ÄŸÄ±na kadar pek çok ilave destek verdi ve vermeye de devam edecek. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸ dünyamÄ±zdan tek beklentimiz, ekonominin çarklarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ±, piyasayÄ± hareketlendirmesidir. Çünkü yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesidir. Bu bakÄ±mdan 'milli seferberlik' diyorum. Benim 'milli seferberlik' dediÄŸim olay, 'eline silahÄ±nÄ± al, sokaÄŸa çÄ±k' bu deÄŸil. Ä°ÅŸte 'milli seferberlik' bu" diye konuÅŸtu.

"VATANDAÅžIN PARASIYLA GÜZEL KAZANIYORSUNUZ"

YatÄ±rÄ±m yapÄ±labilmesi, istihdam saÄŸlanabilmesi için 'sürekli faizin düÅŸürülmesinden bahsettiÄŸine' dikkati çeken ErdoÄŸan, "Faizin düÅŸmesi lazÄ±m, burada yine söylüyorum. Kamu bankalarÄ± dahil faizin düÅŸmesi lazÄ±m. Niye? GiriÅŸimcinin önünü açmamÄ±z için faizin düÅŸmesi lazÄ±m. GiriÅŸimci yatÄ±rÄ±mÄ± yapacak ki istihdam olsun, üretim olsun, rekabet olsun" ifadelerini kullandÄ±.ErdoÄŸan, "VatandaÅŸÄ±m gidiyor parasÄ±nÄ± veriyor. O da parayÄ± giriÅŸimciye satÄ±yor. Ondan da bayaÄŸÄ± güzel paralar kazanÄ±yor. Faiz oranlarÄ± yüksek, 15-16-17'ye kadar çÄ±kÄ±yor. Böcek gibi sözleÅŸme. OkuyamÄ±yorsun bile, önüne ne konuluyorsa, karÄ±nca misali hemen imzayÄ± atÄ±yorsun. Böyle tezgah olmaz. Bunu CumhurbaÅŸkanÄ± söylüyor diye beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. Ben dertliyim, derdim var. Bu ülkede yatÄ±rÄ±m olmasÄ± lazÄ±m, bizim baÅŸka çaremiz yok. Bu yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lÄ±rsa bu ülke çökertilemez" diye konuÅŸtu.

"HANÄ° O ZENGÄ°N BATI 3 MÄ°LYAR EURO VERECEKTÄ°, NEREDE?"

ErdoÄŸan, terör örgütleriyle mücadelede de harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, sadece mültecilerle ilgili ise yapÄ±lan harcamanÄ±n 20 milyar dolarÄ± bulduÄŸunu dile getirdi. ErdoÄŸan, ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:"Nerede BatÄ±? Hani o zengin BatÄ± nerede? OnlarÄ±n böyle bir derdi var mÄ±? Hani insan haklarÄ±? 2016'da Akdeniz'de, Ege'de ölenlerin sayÄ±sÄ± 6 bine yakÄ±n. Bir feryatlarÄ± var mÄ±, dertleri var mÄ±? Mülteciler Konseyi açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ. AçÄ±klama yapsa ne olur? Tedbir var mÄ±? Yok. Botlar ÅŸiÅŸleniyor ve o insanlar ölüyor. KardeÅŸim onlarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek için ne yapÄ±yorsunuz? Türkiye'ye verdiÄŸi Avrupa BirliÄŸi'nin söz var: '1 Temmuz itibarÄ±yla biz 3 milyar euro vereceÄŸiz.' Åžu ana kadar 677 milyon dolar. Bize vermiyor, benim bütçeme girmiyor bu para, sadece UNESCO vasÄ±tasÄ±yla KÄ±zÄ±lay'a, afad'a gelen rakam bu 677... Söz verdikleri 3 milyar euro'ydu. Nerede? Yok."

"FORMÜL BASÄ°T ÇALIÅžMAK"

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, rakamlarÄ±n hangi alanlarda zafiyet görüldüÄŸüne ve dolayÄ±sÄ±yla nerelere yüklenmek gerektiÄŸine iÅŸaret ettiÄŸine deÄŸinerek, katma deÄŸere sahip ürünlere aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. ErdoÄŸan, "Ä°novasyona, yüksek teknolojiye dayalÄ±, yüksek katma deÄŸere sahip ürünlere aÄŸÄ±rlÄ±k vermezsek, dÄ±ÅŸ ticaretteki hedeflerimize ulaÅŸamayÄ±z. Bu gerçek, savunma sanayi baÅŸta olmak üzere geleceÄŸimiz için kritik öneme sahip sektörler bakÄ±mÄ±ndan da geçerlidir" diye konuÅŸtu.Ciddi deÄŸiÅŸim ihtiyacÄ± bulunduÄŸuna dikkati çeken ErdoÄŸan, "EÄŸer bugün Körfez bölgesi, Balkanlar, Kuzey Afrika bizim ürünlerimizle dolu deÄŸilse bir yerde yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz demektir. Öncelikle kendi coÄŸrafyamÄ±zda söz sahibi olmalÄ±yÄ±z ki diÄŸer bölgelere geçecek gücü ve cesareti bulabilelim. Formül basit; çalÄ±ÅŸmak" dedi.

"DEÄ°K SEFERBERLÄ°K HARÄ°TASI HAZIRLADI"

DEÄ°K 30. OlaÄŸan Genel Kurulu açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan DEÄ°K BaÅŸkanÄ± Ömer Cihad Vardan, DEÄ°K olarak 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda 'seferberlik haritasÄ±' hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Vardan, "Biz de bir seferberlik ilan ettik. 'Türkiye'yi tüm dünyaya iyi anlatmak' misyonuna hizmet etmeyi öncelik edindik. Ä°ÅŸ konseylerimiz baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seferberliÄŸe tam destek saÄŸladÄ±" dedi.Vardan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a altÄ±n anahtarÄ± simgeleyen bir tablo armaÄŸan etti.