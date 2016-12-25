EPDK bu doÄŸalgaz ihalesini TÃ¼rk lirasÄ±yla yapÄ±lacak

EPDK'nÄ±n ilk kez AÄŸrÄ± ve Tunceli iÃ§in TÃ¼rk lirasÄ± cinsinden yapacaÄŸÄ± doÄŸalgaz ihalesi iÃ§in ÅŸimdiden 5 ÅŸirket baÅŸvuru yaptÄ±.

AÄŸrÄ± il merkeziyle DoÄŸubayazÄ±t ilçesi için yarÄ±n, Tunceli il merkezi içinse 28 AralÄ±k'ta Türk lirasÄ± cinsinden yapÄ±lacak her 2 doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ihalesinde Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m, Fernas Ä°nÅŸaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m ve Alöz Mühendislik ÅŸirketleri yarÄ±ÅŸacakEnerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilk kez AÄŸrÄ± ve Tunceli için Türk lirasÄ± cinsinden yapacaÄŸÄ± her 2 doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ihalesinde aynÄ± 5 ÅŸirket yarÄ±ÅŸacak.EPDK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Türkiye doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için 2 ihale daha gerçekleÅŸtirilecek.

TÜRK LÄ°RASI Ä°LE Ä°HALE YAPILACAK

AÄŸrÄ± il merkeziyle DoÄŸubayazÄ±t ilçesi için yarÄ±n, Tunceli il merkezi içinse 28 AralÄ±k'ta Türk lirasÄ± cinsinden yapÄ±lacak her 2 doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ihalesinde de Aksa DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m, Fernas Ä°nÅŸaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman DoÄŸalgaz DaÄŸÄ±tÄ±m ve Alöz Mühendislik ÅŸirketleri yarÄ±ÅŸacak.Söz konusu 5 ÅŸirketin 2 bölge için yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ihalelerde, en düÅŸük teklifi veren ÅŸirket 30 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na lisans almaya hak kazanacak. 8 yÄ±l boyunca ihalede oluÅŸan daÄŸÄ±tÄ±m bedeli geçerli olacak bölgeler için bu sürenin ardÄ±ndan EPDK tarafÄ±ndan hesaplanacak tarifeler uygulanmaya baÅŸlanacak.

81 Ä°LÄ°N 78'Ä° DOÄžALGAZ KULLANACAK

AÄŸrÄ± ve Tunceli'de de doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla, gaz arzÄ± saÄŸlanmayan son 5 ilin 2'si de bu olanaÄŸa kavuÅŸmuÅŸ olacak. Böylece 81 ilin 78'i doÄŸalgaz kullanÄ±yor konuma gelecek.EPDK gelecek dönemde Artvin, ÅžÄ±rnak ve Hakkari ihalelerini de tamamlayarak, doÄŸalgazÄ±n tüm illerde ulaÅŸÄ±labilir hale gelmesini hedefliyor.ABD dolarÄ± yerine lira üzerinden yapÄ±lmasÄ±na karar verilen ihaleler için, yatÄ±rÄ±mcÄ± ilgisinde herhangi bir azalma meydana gelmediÄŸi belirtildi.EPDK'dan 7 AralÄ±k'ta yapÄ±lan açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayip ErdoÄŸan'Ä±n "Ekonomide döviz yerine Türk lirasÄ±na geçilmesi" yönündeki çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine, doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m ihalelerine de dolar yerine Türk LirasÄ± cinsinden çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.