Ä°stanbul'da talebin azalmasÄ±yla ev sahipleri kiracÄ± bulmakta zorlanÄ±yor

Ä°stanbul'da konuk piyasasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'da ev sahipleri tÄ±rÄ±m tÄ±rÄ±m kiracÄ± arÄ±yor.

Geçen yÄ±l piyasanÄ±n canlÄ± olduÄŸu bölgelerde bugün boÅŸ evler alÄ±cÄ± bekliyor. Gayrimenkul ve Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ± DerneÄŸi (GYODER) ile Reidin tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre markalÄ± ev fiyatlarÄ± artÄ±yor. 70 markalÄ± projede 22 bin 500 konut incelenerek yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarÄ±na göre, ekim ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 0.29 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. Geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre de yüzde 3.34 oranÄ±nda ve endeksin baÅŸlangÄ±ç dönemi olan 2010 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±na göre ise yüzde 70.20 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

KONUT SAYISI TALEBÄ°N ÜZERÄ°NDE KALDI

Ä°stanbul'da özellikle kentsel dönüÅŸüm etkisi ile yoÄŸun inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lan yerlerde ve lüks konut bölgelerinde konut satÄ±ÅŸ ve kira fiyatlarÄ± düÅŸüÅŸe geçti. Konut sayÄ±sÄ± talep edilenin üstünde olunca fiyatlar yüzde 20'yi aÅŸan oranda geriledi. Birkaç yÄ±l öncesinde kiralÄ±k ev bulunamayan yerlerde ÅŸimdi evler boÅŸ. Uzmanlar fiyatlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸü 2 nedene baÄŸlÄ±yor. Birincisi; kentsel dönüÅŸüm baÅŸlayÄ±nca insanlar evlerini bÄ±rakÄ±p geçici ev aradÄ±. Bir anda talep arzÄ±n önüne geçince fiyatlar tÄ±rmandÄ±. Åžimdilerde vatandaÅŸ biten evine geçince geçici evler boÅŸaldÄ±. Bir de dönüÅŸüm projelerinde müteahhidin payÄ±na düÅŸen evler piyasaya çÄ±ktÄ±. Yüzlerce proje aynÄ± aynda bitince bu defa arz talebin çok önüne geçti. Fiyat düÅŸüÅŸündeki ikinci neden olarak da suni artÄ±ÅŸlar gösteriliyor. Yani fiyatlandÄ±rma hatasÄ± yapÄ±p gereÄŸinden pahalÄ±ya satÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan projeler ÅŸimdi mecburen makul seviyelere çekiliyor.Finansman sorunu çeken orta ve küçük ölçekli firmalar fiyatlarÄ± düÅŸürürken markalÄ± konut projeleri üreten firmalarda indirim ve uzun vadelerle önünü açmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

TALEBE BAKILMADAN EV YAPILAN YERLER VAR

Konut GeliÅŸtiricileri ve YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi (KONUTDER) BaÅŸkanÄ± Ömer Faruk Çelik konut pazarÄ±nda arz talep dengesinin bozulduÄŸuna dikkat çekti. Çelik, "Fikirtepe, BaÄŸdat Caddesi gibi yerlerde arz talep dengesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n fütursuzca üretim yapÄ±ldÄ±. DönüÅŸüm müteahhidin kazandÄ±ÄŸÄ±, para eden ilçelerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Model böyle olunca belli yerlerde ihtiyaç fazlasÄ± konut birikti. Bunu satamayan müteahhit de fiyatlarÄ±nÄ± geri çekmek zorunda kaldÄ±. BankacÄ±lÄ±k sektörünün inÅŸaata bakÄ±ÅŸÄ± ortada. SatÄ±ÅŸ sorunu çeken ÅŸirketler itibarÄ±nÄ± korumak ve banka borcunu ödemek için fiyat düÅŸürdü. Burada asÄ±l sorun yapÄ±lan iÅŸ modelinde. Anadolu yakasÄ±nÄ± örnek veriyoruz ama Ä°stanbul'un tümü hatta Ankara ve Ä°zmir için de aynÄ± sonuç bizi bekliyor. Türkiye'de'de yÄ±llÄ±k ortalama 600 bin konut ihtiyacÄ± var. Müteahhitler bunu yapÄ±yor. Ama ÅŸimdi 200-300 bin de dönüÅŸümden ilave geliyor. Pazarda ihtiyaç fazlasÄ± ürün birikiyor. Ürün geliyor ama vatandaÅŸÄ±n alÄ±m gücü artmÄ±yor. Arz artÄ±yor, ihtiyacÄ± olan vatandaÅŸ evden uzaklaÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Ä°STANBUL'UN ANADOLU YAKASI DÜÅžÜÅžTE

Anadolu YakasÄ± Ä°nÅŸaat Müteahhitleri DerneÄŸi (AYÄ°DER) BaÅŸkanÄ± Melih TavukçuoÄŸlu'na göre Anadolu yakasÄ±nda fiyatÄ±nÄ± yüzde 35 düÅŸüren müteahhit de var. Avrupa yakasÄ±na kÄ±yasla Anadolu yakasÄ±nda fiyat düÅŸüÅŸlerinin daha etkili olduÄŸunu belirten TavukçuoÄŸlu, "Nerede son yÄ±llarda fazla ev yapÄ±ldÄ±ysa fiyatlar bugünlerde orada düÅŸüÅŸe geçti. Anadolu yakasÄ±nda orta ve küçük ölçekli çok firma dönüÅŸüme girdi. Sadece KadÄ±köy'de 2 yÄ±lda 2 bin ruhsat alÄ±ndÄ±. Bu en az 10 bin yeni ev demek. Ülkedeki geliÅŸmeler, ekonomik durum, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda olanlar, moral bozuklularÄ± hepsi bir araya gelince talep düÅŸüyor. KadÄ±köy'ün geneli, Sancaktepe, AtaÅŸehir'in bir bölümü, Kartal ve Maltepe'da düÅŸüÅŸler var. Kimi yerde yüzde 5 kiminde yüzde 35" dedi.

"PROJELER BÄ°TTÄ° EVLER AYNI ANDA PÄ°YASAYA ÇIKTI"

Ä°stanbul'da kentsel dönüÅŸümün en yoÄŸun olduÄŸu bölgelerin baÅŸÄ±nda KadÄ±köy geliyor. Åžantiye alanÄ±na dönen bölgede 1000'den fazla ÅŸantiye de çalÄ±ÅŸma sürüyor. Bölgede konut ve satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± ise bu yÄ±l gerilemeye baÅŸladÄ±. BaÄŸdat Caddesi'nde faaliyet gösteren Remax Türkiye ofisi sahibi SavaÅŸ KurtbaÅŸ, "Projeler peÅŸ peÅŸe bitti. Evler aynÄ± anda piyasaya çÄ±ktÄ±. Geçen yÄ±l 150 metrekare bir evi çok rahat 5 bin liraya kiraya verirdik ÅŸimdi 3 bin 500 lira ve ev boÅŸ. Geçen yÄ±l metrekare fiyatÄ± 5 bin dolar olan ev ÅŸimdi 3 bin 500- 4 bin dolar. Bölge genelinde hem satÄ±ÅŸ hem kirada yüzde 20-25 düÅŸüÅŸ var" dedi.

"FÄ°YATLAR ÅžÄ°MDÄ° TÖRPÜLENÄ°YOR"

Era Gayrimenkul Türkiye Genel Koordinatörü Mustafa Baygan ise hatalÄ± fiyatlandÄ±rma yapan müteahhitlerin bugün sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Baygan, "Fiyatlar ÅŸimdi törpüleniyor. Çünkü bölge bazÄ±nda ciddi ÅŸiÅŸmeler vardÄ±. BaÄŸdat Caddesi'nde geçen yÄ±l 3+1 bir yeni ev için 2 milyon dolar diyen bugün 1.5 milyon TL diyor. DoÄŸu fiyatla çÄ±kan projelerde satÄ±ÅŸ sorunu yok" diye konuÅŸtu.

EV SAHÄ°PLERÄ° KÄ°RACI ARIYOR

Ä°stanbul EmlakçÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Nizameddin AÅŸa ise Ä°stanbul genelinde kiralarÄ±n düÅŸtüÄŸünü söyledi. Tüm emlak ofislerinin elinde kiracÄ± bekleyen ev olduÄŸunu belirten AÅŸa, "Geçen yÄ±l ev bulunamÄ±yor diyorduk ÅŸimdi emlak ofisleri kiracÄ± bulamÄ±yor diye ev sahibine evini geri veriyor" dedi. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda hem dönüÅŸüm hem de Suriyelilerin etkisi ile ciddi bir talep olduÄŸunu belirten AÅŸa, ÅŸimdilerde hem talebin düÅŸtüÄŸünü hem de arzÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kira rakamlarÄ±nÄ±n yüzde 20-25 düÅŸtüÄŸünü belirten AÅŸa, satÄ±ÅŸta ise lüks konutlarda sorun olduÄŸunu söyledi. Alt ve orta gelirli için konut ihtiyacÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü belirten AÅŸa, "Merkezi lokasyonda milyon dolarlarÄ± anlÄ±yoruz. Ama ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilçelerde de evlerin metrekare fiyatÄ± 4-5 bini buldu. Ä°nsanlar iÅŸine 2 saat uzakta yaÅŸayÄ±p bu fiyatÄ± ödemek istemiyor. Son aylarda satÄ±ÅŸlar düÅŸünce inÅŸaat ÅŸirketleri ciddi kampanyalara baÅŸladÄ±" dedi.

1 MÄ°LYON LÄ°RAÜSTÜ EVLER SORUNLU

EVA Gayrimenkul DeÄŸerleme Genel Müdürü Cansel Turgut YazÄ±cÄ± konut alÄ±mÄ±nÄ±n moralle iliÅŸkisine dikkat çekti. Son aylarda vatandaÅŸlarÄ±n harcamalarÄ±nda kesintiye gittiÄŸini belirten YazÄ±cÄ±, "Ä°stanbul'da yüzde 18'i bulan fiyat düÅŸüÅŸ var. BazÄ± bölgelerde fiyatlar gerçekten çok ÅŸiÅŸmiÅŸti. Arz talep makasÄ± da açÄ±ldÄ±. Özellikle 1 milyon lira üstü evlerde problem ciddi. Ama eriÅŸilebilir konutta sorun yok. En büyük kriz döneminde dahi bu kesimde alÄ±ÅŸveriÅŸ oluyor" dedi.

ERÄ°ÅžÄ°LEBÄ°LÄ°R FÄ°YATLARDA SORUN YOK

Sorunun lüks konutta olduÄŸunu belirten Coldwell Banker Broker'Ä± Burak ÖzmutafoÄŸlu, "BahçeÅŸehir bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Bölgede milyonluk villa tipi konutlarda yüzde 10'luk bir fiyat gerilemesi var. Ancak daha makul fiyatlarda gerileme yok. Kira piyasasÄ± ise kötü. Nedeni ise arz fazlasÄ±. Sadece KiptaÅŸ bölgede 4 bin ev yaptÄ± ve bunlarÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ± satmak ya da kiralamak için yatÄ±rÄ±mcÄ± grup aldÄ±. Åžimdi o evler müÅŸteri bekliyor. Kiralar için yüzde 20'lik düÅŸüÅŸten bahsetmek mümkün" dedi. Sanayi ve fabrika binalarÄ±nÄ±n rezidanslara dönüÅŸtüÄŸü BasÄ±n Ekspres ve GüneÅŸli bölgesinde de benzer bir tablo var. Hem kira hem de konut fiyatlarÄ±nda 6 aydÄ±r gerileme olduÄŸunu belirten AltÄ±n Emlak Broker'Ä± Mehmet Tatar, "MarkalÄ± büyük projeler var ve onlarda fiyat düÅŸmüyor. Ama tek, 2 blok yapan firmalarda durum farklÄ±. 3 ay önce evine 420 bin isteyen ÅŸimdi 360 bine razÄ±. Yine bir dükkan kirasÄ± için 45 bin isteyen müÅŸterim 30 bine düÅŸtü. Fiyatlar olmasÄ± gerek yere geldi çünkü fazla ÅŸiÅŸmiÅŸti. Kriz fiyatlarÄ± terbiye etti" dedi.