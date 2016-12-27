Bu haber asgari Ã¼cretliyi Ã§ok Ã¼zecek

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, 'Gelir Vergisi Genel TebliÄŸi'nin Ã¶zellikle asgari Ã¼cretli iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 'Gelir Vergisi Genel TebliÄŸi'nin asgari ücretliler baÅŸta olmak üzere tüm ücretli çalÄ±ÅŸanlarÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini söyledi.

"ASGARÄ° ÜCRETLÄ°NÄ°N SIRTINA YENÄ° BÄ°R YÜK"

TebliÄŸin, asgari ücretlinin sÄ±rtÄ±na yeni bir yük getirdiÄŸini savunan Atalay, "Ä°ÅŸçiler olarak daha olumlu bir geliÅŸme beklerken, geçmiÅŸ senelerden daha kötü bir duruma düÅŸtük. Vergiye temmuz ayÄ±nda girerken, artÄ±k nisanÄ±n sonunda girmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

"BÄ°N 600 TL TALEBÄ°NDE ISRARCIYIZ"

Türk-Ä°ÅŸ olarak net bin 600 liralÄ±k taleplerinde Ä±srarcÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten Atalay, bu miktarÄ±n, geçim ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorluÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde bile yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Hükümetin iÅŸverenlere çeÅŸitli kalemler altÄ±nda birçok teÅŸvik verdiÄŸini ancak iÅŸçilerin bunlardan faydalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atalay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Bir asgari ücretli, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir ayÄ±nÄ± vergi olarak verirken, acaba bazÄ± iÅŸverenlerimiz çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n deÄŸil bir ayÄ±nÄ±, bir gününü vergi olarak veriyor mu? Ä°ÅŸçiler olarak bunu hakikaten merak ediyoruz. Bu ülkede açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 432 lira. Bu rakam ortadayken hala bin 600 liranÄ±n yüksek olduÄŸunu söylemek doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil."

"BUNU VERMEMEK ÜLKEYE VE Ä°NSANLARA KÖTÜLÜK YAPMAKTIR"

Ä°ÅŸverenin durumunu ancak en iyi de iÅŸçinin halini bildiÄŸini dile getiren Atalay, "Bin 600 liranÄ±n çok olduÄŸunu söylemek, bunu vermemek için ayak diretmek ülkeye ve insanlara kötülük yapmaktÄ±r. Hükümetin, toplumun büyük bir kesiminin de üzerinde mutabÄ±k olduÄŸu Türk-Ä°ÅŸ'in bin 600 liralÄ±k asgari ücret talebine müspet yaklaÅŸmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu.