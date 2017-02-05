Vergiler kalktÄ± vatandaÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸe koÅŸtu

Ev, beyaz eÅŸya ve mobilya alacak vatandaÅŸa ilaÃ§ gibi gelen KDV ve Ã–TV oranlarÄ±nda yapÄ±lan indirim piyasalarÄ± hareketlendirdi.

Edirne'de yaÅŸayan bir vatandaÅŸ açÄ±klanan indirimin ardÄ±ndan ilk gün, 30 yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± çamaÅŸÄ±r makinesini deÄŸiÅŸtirmek için beyaz eÅŸya maÄŸazasÄ±na gitti. Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Edirneli vatandaÅŸ Selahattin Demiroca eÅŸine çamaÅŸÄ±r makinesi alarak sürpriz yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Demiroca, "En son 30 yÄ±l önce beyaz eÅŸya almÄ±ÅŸtÄ±k. Eskiyen çamaÅŸÄ±r makinemizi deÄŸiÅŸtirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti" dedi. Soner Deniz ise, evlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÖTV indiriminden faydalanmak istediÄŸini kaydetti.

"MÜÅžTERÄ° TELEFONA SARILDI"

Gayrimenkul sektörü de hareketlilikten nasibini aldÄ±. 1 Ocak 2017'den sonra ruhsatÄ±nÄ± alan gayrimenkul projelerinde fiyatlarÄ±n yüzde 10 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden sektör temsilcileri, son dönemlerde saÄŸlanan avantajlar sayesinde vatandaÅŸÄ±n satÄ±ÅŸ ofislerinin yolunu tuttuÄŸunu söyledi. Hürriyet'e konuÅŸan sektör temsilcileri, 240 ay vade ve düÅŸük faiz seçenekleri sayesinde 'bekle gör' durumundaki alÄ±cÄ±nÄ±n harekete geçtiÄŸine dikkat çekti.Kendi ÅŸirketlerinde kampanyaya 15 Ocak'ta baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Sur YapÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Altan Elmas, "15 günde 40 milyon liralÄ±k satÄ±ÅŸ yaptÄ±k. Sonra Emlak Konut kampanyasÄ± devreye girdi. KDV de düÅŸünce alÄ±cÄ± harekete geçti. Telefon ve mail bombardÄ±manÄ± baÅŸladÄ±" dedi.

"SATIÅž OFÄ°SLERÄ° DOLDU"

MüÅŸteri trafiÄŸinin 2 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DKY Ä°nÅŸaat Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Dumankaya, "Hafta sonu için çok sayÄ±da randevu aldÄ±k. Gelen vatandaÅŸ 'Daha önce beÄŸendim ama alamadÄ±m, ÅŸimdi bu fÄ±rsatÄ± kullanmak istiyorum' diyor. Gerçekten fÄ±rsat dönemindeyiz" dedi. Demir Ä°nÅŸaat Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hamit Demir "Uzun süredir satÄ±ÅŸ ofislerine bu kadar yoÄŸun ilgi olmamÄ±ÅŸtÄ±" derken, Dap Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ziya YÄ±lmaz, "BankacÄ± ve üretici elini taÅŸÄ±n altÄ±na koydu. Tüketici bu dönemi iyi deÄŸerlendirmeli" dedi.