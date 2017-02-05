Ä°ÅŸ garantili kurslara katÄ±lan 50 bin vatandaÅŸ iÅŸ sahibi olacak

TÃ¼rkiye'de hem istihdama katkÄ±da bulunmak hem de ihtiyaÃ§ duyduÄŸu elemanÄ± yetiÅŸtirmek iÃ§in iÅŸ garantili kurslara katÄ±lan 50 bin kiÅŸi iÅŸe alÄ±nacak.

Ä°ÅŸ dünyasÄ± 2017'nin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± umuyor. Bu yÄ±l büyüme bekleyen gÄ±da perakendesi 50 bin kiÅŸiye iÅŸ imkanÄ± yaratacak. Sektör kendi elemanÄ±nÄ± yetiÅŸtirmek için, okul kuruyor, kurs açÄ±yor, online eÄŸitim veriyor. Bu kurslardan faydalanmak isteyen kiÅŸilerin hem yetiÅŸtirilecekleri mesleÄŸe uygun özellikleri taÅŸÄ±masÄ± hem de iÅŸverenin aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlara uygun olmasÄ± gerekiyor. SatÄ±ÅŸ danÄ±ÅŸmanÄ±, reyon görevlisi, kasiyer, kasap, manav, ÅŸarküteri uzmanÄ± en çok aranan meslekler. EÄŸitimlerin hepsi ücretsiz ve iÅŸ garantili.

ONLÄ°NE KOLAYLIK

Avrupa BirliÄŸi fonu ile açÄ±lan 'online perakende eÄŸitimi' kursu da var. www.e-learnretail.org üzerinden eÄŸitim veriliyor. Okula gidemeyenler için online temel parekendecilik bilgilerinin verildiÄŸi projenin sonunda da sektörde GPD ve Kategori MaÄŸazacÄ±lÄ±k DerneÄŸi (KMD) üye iÅŸyerlerinde iÅŸ garantisi saÄŸlanÄ±yor.

Ä°ÅžÇÄ°-Ä°ÅžVEREN KARÄ°YER'DE

GPD, KMD'nin, Ä°SMEK ve Ä°ÅŸkur'un kurslarÄ±nda perakende eÄŸitimi sertifikasÄ±nÄ± alanlarÄ±n, baÅŸvurabileceÄŸi iÅŸ ilanlarÄ±nÄ±n, ücretsiz olarak yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ-PER Kariyer Platformu da kuruldu. www.is-per.org adresinde yayÄ±na geçen sitede üye kuruluÅŸlar iÅŸ ilanlarÄ±nÄ± giriyor. Ä°ÅŸ arayanlar baÅŸvuru yapabiliyor.